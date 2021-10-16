Samanyolu Haber /Gündem / IŞID operasyonunda yine sürpriz yok, 7 kişi serbest bırakıldı /16 Ekim 2021 13:19

IŞID operasyonunda yine sürpriz yok, 7 kişi serbest bırakıldı

Adana'da IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye’ye geldiği belirtilen ve 12 Ekim'de gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

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Gazeteduvar'ın haberine göre, Adana’da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı. Adli kontrolle serbest kalan kişilerden A.E.Ş.’nin (31), IŞİD'ın ABD’yi tehdit ettiği, propaganda amacıyla çektiği görüntüde yer aldığı ve “Kara bayrağımızı, Beyaz Saray’a dikeceğiz” diye slogan attığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden ikisi savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan A.E.Ş.’nin de bulunduğu 5 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Suçlamaları reddeden A.E.Ş. görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Suriye ve Irak'ta IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye’ye gelen 7 kişiyi 12 Ekim'de gözaltına almıştı.
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