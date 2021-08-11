Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD taktik değiştirdi, bakın bu kez neyi hedef aldı /11 Ağustos 2021 09:49

IŞİD taktik değiştirdi, bakın bu kez neyi hedef aldı

IŞİD'in, Irak'ın Kerkük kentindeki elektrik hatlarına düzenlediği saldırıda 7 kulenin tahrip edildiği bildirildi.

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Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, IŞİD mensuplarının kentin güneyindeki Riyad nahiyesi yakınlarında elektrik hatlarına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda 7 kulenin tahrip edildiği ve Kerkük kent merkezi ile bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

IŞİD militanlarının gerilim hattında bulunan 7 kulenin altına yerleştirdikleri patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca son günlerde ülkenin elektrik altyapısına yönelik bu tür saldırıların aralıksız şekilde sürdüğüne işaret edildi.

Özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı Irak'ta, son bir ay içerisinde Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetlerindeki yüksek gerilim hatlarına aralıksız şekilde saldırılar düzenleniyor.

Bağdat yönetimi, ülkedeki elektrik altyapısına yönelik saldırıların arkasında IŞİD'in bulunduğunu ifade ediyor.
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