IŞİD Tuzhurmatu'da iki Kürt kardeşi kaçırdı

IŞİD, Irak’ın Tuzhurmatu kentine bağlı Dawdey bölgesinde iki kardeşi kaçırdı. Zınane Nahiyesi Müdürü Cemal Salih, IŞİD mensuplarının dün gece Celal İsa ve Hemin Celal İsa adlı iki Kürt kardeşi evlerine döndükleri sırada kaçırdığını açıkladı.







Rûdaw’a konuşan Cemal Salih, “Kaçırılan iki vatandaşımız eş ve çocuklarıyla hayvanlarını otlattıktan sonra geri döndüklerinde teröristler tarafından tuzağa düşürüldü. IŞİD’liler tarafından alıkonulan iki kardeşin, eşleri ve çocukları serbest bırakıldı” dedi. Salih, olaya ilişkin bölgede geniş kapsamlı inceleme başlattıklarını aktardı.





IŞİD mensupları 30 Ocak’ta da, Gulale ile Qeretepe karayolunda sahte bir kontrol noktası kurarak yedi sivili alıkoymuştu. Bu kişileri kaçırıp birini öldüren IŞİD mensuplarına karşı operasyonda 10 IŞİD’linin öldürüldüğü belirtilse de, kaçırılan altı sivilin akıbeti henüz bilinmiyor.





Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’in yaklaşık 155 kilometre güneyinde bulunan ve Bağdat-Erbil hattında statüsü tartışmalı kentlerden biri olan Tuzhurmatu sık sık IŞİD’in ‘vur-kaç’ taktiğiyle düzenlediği saldırılara sahne oluyor. Kentte Arap ve Kürt güvenlik yetkilileri arasında tam işbirliği olmaması nedeniyle saldırıların önlenemediği yorumu yapılıyor.