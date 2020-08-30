Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD'den Suriye ordusuna ağır darbe: 48 asker öldü /30 Ağustos 2020 17:42

IŞİD'den Suriye ordusuna ağır darbe: 48 asker öldü

IŞİD hedeflerine yönelik Suriye ordusu tarafından başlatılan operasyonda 48 Suriyeli asker yaşamını yitirirken, 50'sinin de kayıp olduğu belirtildi.

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Suriye'nin Deyrizor'un batısındaki Albu Kamal çölünü de içeren geniş bir alanda başlatılan operasyon sürerken, Suriye ordusu ağır kayıplar verdi.

Rudaw'ın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’e (SOHR) dayandırdığı habere göre, rejim güçlerinin aşırıcı örgüt üyelerine yönelik operasyonları Meyadin, Mahata, Hamima ve Shula çöllerini de içeriyor.

Operasyonun çapını hayli geniş tutan rejim güçleri, Rakka kırsalındaki Rusafa bölgesinden Humus'un doğu kırsalındaki Palmira şehrine ve Hama'nın doğu kırsalındaki İthria bölgesi ile Badia çöllerinde de örgüt üyelerinin izini sürüyor. 

Rus hava kuvvetlerinin desteği ile başlatılan operasyonlar sırasında meydana gelen çatışmalarda, şu ana kadar 48 Suriye askerinin hayatını kaybettiği açıklanırken, 50 kadar askerin de kaybolduğu duyuruldu.

Operasyonlar 18 Ağustos’ta bir Rus generalin Deyrezor’da yaşanan patlamada öldürülmesinin ardından 23 Ağustos’ta başlatıldı.

IŞİD hücrelerini yönelik operasyonlarda şu ana kadar 22 IŞİD’linin de öldürüldüğü belirtildi.

24 Mart 2019'dan bu yana, Deyrezor, Humus ve Al-Suwaida çöllerinde IŞİD’le yaşanan çatışmalarda 2 Rus ve 689 Suriye ordusu askeri öldürüldü.

Ayrıca bu süre zarfından 140 İran destekli milisin de öldürüldüğünü belgelendi.

Mart 2019'dan bugüne kadar bölgede yaşanan çatışmalarda dört sivil, 11 çoban hayatını kaybetti. Bu süre zarfında 291 IŞİD üyesi de öldürüldü.
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