IŞİD'e silah göndermekten yargılanan gizli tanıktan AYM üyesi Fidan hakkında şok ifşa

Nuri Gökhan Bozkır’la gündeme gelen “IŞİD’e silah gönderme” olayı 2015 yılında yakalanan “soğan TIR’ları”ydı.







SOĞAN ÇUVALLARIN ARASINDA TONLARCA PATLAYICI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre güvenlik güçleri, 8 Eylül 2015’te, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir TIR durdurdu. TIR’ın dorsesinde soğan çuvalları arasına gizlenmiş tonlarca patlayıcı madde ele geçirildi. “Patlayıcı maddelerin iç savaşın çıktığı Suriye’de, terör örgütü IŞİD’e gönderileceği” ifade edildi. Yapılan soruşturma kapsamında, Mesut Dogˆanay’ın, Afyon’un Evciler İlçesi Taşlıburun Köyü’ndeki, merkezi Denizli’de bulunan Trend Madencilik şirketine ait patlayıcı madde deposundan silah sevkiyatı yapıldığı ortaya çıktı.





ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ: EMEKLİ POLİS, ASKERLER…



Olaya ilişkin Dazkırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 2017 yılında hazırlanan iddianamede, IŞİD’e silah sevkiyatı yapan örgütün başında Bozkır’ın olduğu, emekli polis Mesut Doğanay, Arif I·zzet Sarıtaş, Üsteğmen Ahmet Yasin Güneş ve Mehmet Oktar’ın da yönetici pozisyonunda oldukları ifade edildi.





SANIK YAPILMAYAN ‘YÖNETİCİ’

Ancak hazırlanan iddianamede, yönetici pozisyonundaki Bozkır, Doğanay, Sarıtaş ve Oktar hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sagˆlama” suçundan ceza istenirken, TSK’daki görevi 2017’de biten eski üsteğmen Ahmet Yasin Güneş dosyada sanık yapılmadı. Güneş bu süreçte tutuksuz olarak hayatına devam etti. Örgütün yöneticilerinden olan Nuri Gökhan Bozkır ise soğan TIR’ları soruşturması sırasında Ukrayna’daydı.





Birleştirilen dosyalar kapsamında, 2019 yılında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, tutuklu olan Doğanay, Sarıtaş ve Mehmet Oktar’ın da aralarında olduğu isimler hakkında “Silahlı terör örgütüne silah sağlama” suçundan hapis cezası verildi.







Bu süreçte tutuklu sanıklar, silah sevkiyatının sorumlusunun Ahmet Yasin Güneş olduğunu belirtip, iddianamelerde hakkında ciddi suçlamalar olmasına rağmen neden bir işlem yapılmadığını sordu.





Dosyadaki kimi sanıklar ise sevkiyat sırasında “silah olduğunu bilmediklerini, yönetici pozisyonundaki kişilerin devlet için çalıştıklarını düşündüklerini, Bozkır ve Oktar’ın MİT ile irtibatlı olduklarını” ileri sürdü.





6 YIL SONRA DAVA

Soğan TIR’ları davasında çıkan hapis cezalarına rağmen yönetici pozisyonundaki Ahmet Yasin Güneş’e 24 Eylül 2021 tarihine dek dokunulmadı.





TIR’ların yakalanmasının üzerinden geçen 6 yıl sonra, Ahmet Yasin Güneş hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sagˆlama” suçundan iddianame hazırlandı. Güneş hakkında açılan davadan 4 ay sonra ise soğan TIR’ları davasında firari olduğu için cezası henüz verilmeyen Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Türkiye’ye getirildi.





Hakkında dava açılan Güneş, Bozkır Türkiye’ye getirilmeden 2 ay önce Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazılı beyanında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, bu savunmayı soğan TIR’ları davasında hükmü veren Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.





Güneş’in ifadesi, neden davaya dahil edilmediğinin kanıtıydı.





“F...’CÜ ÖĞRENCİLERİ RAPOR ET”

Güneş, 22 Kasım 2021’deki beyanında, AYM Üyesi İrfan Fidan’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu dönemde, kendisiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğini iddia etti. Güneş, astsubay öğrencileri bölük komutanı olarak görev yaptığı 2012-2017 yılları arasında İrfan Fidan’ın kendisine “F...’cü öğrencileri rapor et” görevi verdiğini öne sürdü. Eski asker Güneş, Hizmet Hareketi'ne yönelik birçok davada bu doğrultuda gizli tanıklık yaptığını ileri sürdü. Ancak hangi davalarda gizli tanıklık yaptığını ve Fidan ile nasıl tanıştığını ve bu talimatları neden yerine getirdiğini anlatmadı.





Nuri Gökhan Bozkır’ın komutan hocası olduğunu söyleyen Güneş, kendisine hayranlık duyduğunu anlattı. Fidan’ın bilgisi dahilinde, Bozkır’ın başında olduğu silah sevkiyatını takip ettiğini söyleyen Güneş, Fidan’a, ‘silah sevkiyatı yapılmadığına dair istihbarat’ ilettiğini öne sürdü.





“VERDİĞİM BİLGİLER TATMİN EDİCİ OLMADIĞI İÇİN BU DAVADA GİZLİ TANIK YAPILMADIM”

Eski asker Güneş, ifadesinde şunları kaydetti:





“İrfan Fidan ayrıca Gökhan Nuri Bozkır'ın Irak ve Suriye'ye çeşitli gıda yardım malzemelerini TIR'larla taşıttığını, ancak bu TIR'larla başka malzemeler /silah v.s.) taşındığı hususunda istihbarat duyumlarının olduğunu, bu hususlarda söz konusu kişi ile irtibat sağlanmasını istedi, ben de irtibat sağladım. Bazen Ankara'daki belirli kafe pastanelerde buluştuk, bir ara beni Isparta'daki bir çiftliğe davet etti, Sayın İrfan Fidan'ın bilgisi dahilinde bu çiftliğe gittim. Gerek Ankara gerekse çiftlikte görüşmelerde birçok kişiyle tanıştım; ancak bu kişilerle başka da bir irtibatım olmadı.





Gökhan Nuri Bozkır tarafından TIR'larla Irak'taki Türkmenlere yiyecek taşındığını, yardım malzemesi gönderildiğini; başkaca malzemelerin (silah vs.) gönderildiğine tanık olmadığımı Sayın İrfan Fidan'a rapor ettim. Bu ara Mehmet Okyar'la ilişkimiz devam etti. Çünkü Ankara'da ikamet etmekteydi. Verdiğim bilgiler tatmin edici olmadığı için bu davada gizli tanık yapılmadım."





BOZKIR DA AYNI İSMİ VERDİ



Soğan TIR’ları hadisesinden 6 yıl sonra yargılanmaya başlanan Güneş’in ifadelerinin ardından ise Türkiye’ye getirilen Bozkır’ın beyanları dikkat çekiciydi.





Hablemitoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili hazırlanan ve geçen haftalarda kabul edilen iddianamede, cinayet zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın da İrfan Fidan’ın adını verdiği ifadeleri yer aldı. Türkiye’ye getirildikten sonra ifade veren Bozkır, Ukrayna’ya kaçmadan bir yıl önce yani 2014’te, Ergenekon davasında “Ergenekon’un 1 numarasını tanıdığını” ileri süren ve yalan beyanlar veren Zihni Çakır’ın yönlendirmesiyle İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’nde dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan ile görüştüğünü anlattı. Bozkır, “Savcı I·rfan Fidan, F... ana davasını güçlendirecek, F... yapılanmasını çökertecek iki önemli olayın oldugˆunu, bir tanesinin MI·T TIR’ları digˆerinin ise Necip Hablemitoğlu cinayeti oldugˆunu söylemesi üzerine ben bu iki konu hakkında bilgim oldugˆunu ve yardımcı olacagˆımı söyledim. Bunun üzerine MI·T TIR’ları davası konusunda etki sagˆlayacak önemli bir tanıgˆı yönlendirdim” dedi.





Ahmet Yasin Güneş’in, İrfan Fidan’ın talimatıyla gizli tanıklıklar yaptığına dair ifade vermesi üzerine Nuri Gökhan Bozkır’ın da Türkiye’ye getirildikten sonra verdiği savcılık beyanında gizli tanıklık ve İrfan Fidan iddiasında bulunması dikkat çekiciydi.





Nitekim Bozkır’ın, “Fidan ile görüştüm” dediği yıl 2014’tü, soğan TIR’ları soruşturması ise 2015 yılındaydı yani yurt dışına kaçtığı seneydi.







