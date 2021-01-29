Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD'in Irak sorumlusu öldürüldü /29 Ocak 2021 11:41

IŞİD'in Irak sorumlusu öldürüldü

IŞİD'in Irak sorumlusu olduğunu iddia eden Ebu Yaser El Savi öldürüldü.

SHABER3.COM

El Savi'nin istihbarat operasyonuyla öldürüldüğünü duyuran Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi, operasyonu Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Kahraman silahlı kuvvetlerimiz, Deaş komutanı Ebu Yaser El İsavi'yi, istihbarat teşkilatının yönettiği operasyon kapsamında etkisiz hale getirmiştir" diye konuştu. El Kazımi, "Söz verdik ve yerine getirdik. Deaş teröristlerinin peşine düşmeye söz vermiştim, şimdi onlara gürüldeyen bir mesaj gönderdik."

Geçen hafta Bağdat'ta kalabalık bir pazar yerinde düzenlenen terör saldırısını IŞİD üstlenmişti. Saldırıda en az 32 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu saldırı, Irak'ta üç yıldır gerçekleşen ilk büyük çaplı intihar saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Irak makamları, saldırının, grubun askeri açıdan yenilgiye uğradığı 2017 yılının ardından bir dirilme sinyali olarak görülebileceğini söylemişti.

IŞİD'in bir numaralı ismi Ebubekir El Bağdadi, 2019 yılında ABD'nin düzenlediği bir saldırıda öldürülmüştü.
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