IŞİD'in lideri Bağdadi'nin öldüğü iddia edildi...

ABD’de yayınlanan ve küresel çapta bilinen haber dergisi Newsweek, ABD Savunma Bakanlığı’ndan yetkililere dayandırılan haberinde “IŞİD’in bir numarası” olan Ebubekir el-Bağdadi’nin çok gizli bir operasyonla öldürüldüğünü yazdı.

Gazeteye konuşan üst düzey Pentagon yetkilisi ve Amerikan ordusundan bir diğer yetkili, Bağdadi’nin hedef alındığı “top secret” yani çok gizli bir operasyonun onayını Trump’ın verdiği ve operasyonun gerçekleştiğini aktardı.

Pentagon yetkilisi, “Bağdadi kendini üzerindeki intihar bombası yeleğiyle patlatarak öldürdü” dedi. Operasyonun Cumartesi günü yani dün gerçekleştiğini açıklayan yetkililer, “Harekete geçirecek istihbaratı alınca üst seviyede operasyon başladı. Ortak Özel Harekât Komutanlığı’ndan bir ekip operasyonu yürüttü. Operasyon bir süredir izlenen bir noktada yapıldı” dedi.









Sadece birkaç saat önce ABD Başkanı Trump’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ise kafaları iyice karıştırdı. 60 milyonu aşkın takipçisine Twitter’dan seslenmeyi bir alışkanlık haline getiren ABD Başkanı Donald Trump, “Çok büyük bir şey oldu” ifadesini paylaştı. Son dönemde kendisinin başkanlıktan azil süreci, demokratlar ve Suriye ile Türkiye hakkında açıklamaları bu platform üzerinden yapan Trump’ın ne konuda büyük bir şey olduğunu açıklamaması kafaları karıştırdı.





Trump bu konu hakkında net bir bilgi vermezken, Beyaz Saray da bu tweet’in ardından “ABD Başkanı büyük bir açıklama yapacak” duyurusunu yaptı. ABD Başkanı Trump’ın bugün TSİ 16:00 sularında bir açıklama yapması bekleniyor fakat açıklamanın konusu ile ilgili net bir bilgi verilmedi.





İRAN’DAN KRİTİK AÇIKLAMA: ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ GELDİ

Uluslararası kamuoyu bu iddiaları ve açıklamaları konuşurken Reuters’tan bir son dakika haberi geldi. Reuters’ın “acil kodu” ile paylaştığı haber İranlı iki yetkiliye dayandırılıyordu.





İsimlerini vermeden Reuters’a konuşan İranlı yetkililerden biri, “Sahadaki Suriyeli yetkililer bize Bağdadi’nin öldüğü bilgisini verdi” açıklamasını yaptı. Reuters’a konuşan bir diğer yetkilinin ise bu açıklamayı onayladığı aktarıldı.





Reuters bu haberden çok kısa bir süre sonra Iraklı bazı yetkililerin de bu gelişmeden haberdar olduğunu duyurdu. Ajansa konuşan iki İranlı kaynak, Bağdadi’nin Suriye’de öldüğüne dair bilgi aldıklarını doğruladı.