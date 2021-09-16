Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD'in Sahra Altı Afrika sorumlusu öldürüldü /16 Eylül 2021 19:29

IŞİD'in Sahra Altı Afrika sorumlusu öldürüldü

Fransa IŞİD'in Sahra Altı Afrika sorumlusu Adnan Adnan Ebu Velid el Sahravi'yi öldürdüğünü açıkladı. Açıklama ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi.

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IŞİD'in Sahra Altı Afrika'daki bir numaralı ismi Adnan Ebu Velid el Sahravi'nin, Mali'de konuşlu Fransız Barkhane güçlerince öldürüldüğü açıklandı.

'FRANSA'NIN BAŞARISI' OLARAK TANIMLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Büyük Sahra'daki terör örgütü IŞİD'in lideri Sahravi'nin, Fransız kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini' duyurdu. Bunun, Fransa'nın bölgedeki silahlı gruplara karşı yürüttüğü mücadelenin başarısı olduğuna değinen Macron, Fransız halkının, bölgede hayatını kaybeden ve yaralanan Fransız askerleri ile ailelerini akıllarına getirdiğini kaydetti. 

'UZUN SOLUKLU ÇATIŞMANIN NETİCESİ'

Macron, "Afrikalı, Avrupalı ve Amerikalı partnerlerimizle bu mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Twitter'dan, IŞİD'in Sahra Altı Afrika'daki 1 numaralı isminin, Barkhane kuvvetlerince öldürüldüğünü aktararak, bunun, uzun soluklu bir çalışmanın neticesi olduğu bilgisini paylaştı.
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