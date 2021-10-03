Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD'in sesi ABD'de hakim karşısında /03 Ekim 2021 13:11

IŞİD'in sesi ABD'de hakim karşısında

Terör örgütü IŞİD'in propaganda videolarında seslendirme yaparak adeta "IŞİD'in sesi" haline gelen Kanadalı terörist ABD'de yargılanacak

SHABER3.COM

Suudi Arabistan doğumlu Kanada vatandaşı Muhammed Halife hakkında, “şiddetin arkasındaki ses” yorumu yapıldı ve terör örgütü IŞİD’in bir üyesi olduğu için yargılanmasına onay verildi.

ABD savcılığı, 38 yaşındaki Halife’nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) için çeviri ve seslendirme yapmadan önce silah alarak savaştığını da aktardı.

2019 yılında Suriye’de yakalandıktan sonra FBI’a teslim edilen Halife’nin gelecek hafta ABD’de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; yakalandıktan sonra açıklama yapan Halife, “Ben düşük rütbeliydim ve sadece seslendirme yapıyordum. IŞİD’in filmlerini ben çekmiyordum ya da videolardaki şiddeti ben yönetmiyordum” ifadesini kullanmıştı.
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