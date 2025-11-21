Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'ın Türkiye Emiri ve yardımcısı yine serbest bırakıldı /21 Kasım 2025 21:56

IŞİD'ın Türkiye Emiri ve yardımcısı yine serbest bırakıldı

Ebu Hanzala ve Ebu Haris adli kontrolle serbest bırakıldı. Balçova’daki polis merkezi saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk ile Ebu Haris kod adlı Haris Karadağ adli kontrolle serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

İzmir’in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne 8 Eylül’de düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden üç polis memuruna ilişkin soruşturma sürüyor.

Pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B.’nin yanı sıra aile bireyleri ve çeşitli bağlantıları olduğu değerlendirilen kişiler hakkında terör suçlamalarıyla işlem yapıldı. Saldırgan E.B., babası N.B. ve bazı şüpheliler tutuklanırken, bazı isimler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk, “Ebu Haris” kod adlı Haris Karadağ ve “Ebu Ubeyde” kod adlı İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 18 Kasım’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Bayancuk İstanbul’da, Karadağ ise İzmir’de yakalandı. Aydın’ın yurt dışında olduğu değerlendirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Bayancuk ve Karadağ, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı koşuluyla serbest bırakıldı.
