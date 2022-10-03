IŞİD'lileri aslanlar yedi

Mozambik'in Cabo Delgado'daki Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, El-Şebab olarak bilinen IŞİD'cilerin ölüm oranlarına vahşi hayvanların katkıda bulunduğunu söyledi.







Halk Tv'nin The Times'a dayandırdığı habere göre, Rafael, "Bazıları güçlerimizin kurşunlarıyla vurularak öldü, diğerleri ise yılan, bufalo, aslan ve hatta timsah gibi hayvanların saldırılarıyla öldü" dedi.





Son zamanlarda Quissanga bölgesinde 16 El-Şebap üyesi öldürüldü. Bu kişilerin kaçının vahşi hayvanların saldırısı sonucu öldüğü ise bilinmiyor. Öte yandan IŞİD'lilerin, kaçak avlanma ve insan müdahalesine rağmen hala büyük bir fil, aslan ve leopar popülasyonuna sahip olan bölgenin ormanlarını saklanmak için kullanıyor.





El-Şebab, ülkenin en fakir bölgelerinden biri olan Cabo Delgado'da, "zayıf yönetim, sosyo-ekonomik sorunlar ve ulusal hükümetin etnik ve dini marjinalleşmesinden yararlanarak ayrılıkçı bir rejim yaratma girişiminde" savaşıyor.