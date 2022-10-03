Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD'lileri aslanlar yedi /03 Ekim 2022 15:36

IŞİD'lileri aslanlar yedi

Mozambik Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, El-Şebab olarak bilinen IŞİD'lilerin, aslan gibi hayvanların saldırılarıyla öldürüldüğünü söyledi.

SHABER3.COM

Mozambik'in Cabo Delgado'daki Quissanga bölgesinin yerel polis şefi Bernardino Rafael, El-Şebab olarak bilinen IŞİD'cilerin ölüm oranlarına vahşi hayvanların katkıda bulunduğunu söyledi.

Halk Tv'nin The Times'a dayandırdığı habere göre, Rafael, "Bazıları güçlerimizin kurşunlarıyla vurularak öldü, diğerleri ise yılan, bufalo, aslan ve hatta timsah gibi hayvanların saldırılarıyla öldü" dedi.

Son zamanlarda Quissanga bölgesinde 16 El-Şebap üyesi öldürüldü. Bu kişilerin kaçının vahşi hayvanların saldırısı sonucu öldüğü ise bilinmiyor. Öte yandan IŞİD'lilerin, kaçak avlanma ve insan müdahalesine rağmen hala büyük bir fil, aslan ve leopar popülasyonuna sahip olan bölgenin ormanlarını saklanmak için kullanıyor.

El-Şebab, ülkenin en fakir bölgelerinden biri olan Cabo Delgado'da, "zayıf yönetim, sosyo-ekonomik sorunlar ve ulusal hükümetin etnik ve dini marjinalleşmesinden yararlanarak ayrılıkçı bir rejim yaratma girişiminde" savaşıyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber IŞİD'lileri aslanlar yedi Sonraki Haber >>

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:31:56