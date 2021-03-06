'IŞİD'lilerin dosyasını bekleten Yargıtay, Gergerlioğlu için hızlı davrandı'

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu; Yargıtay'ın, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezasının onaylanması için ivedi şekilde hareket etmesine rağmen IŞİD üyerleri için aynı tavrı göstermemesine tepki gösterdi. Tahincioğlu, "IŞİD'lilerin dosyasını yıllardır bekleten Yargıtay, Gergerlioğlu için o kadar beklemeye gerek görmedi" dedi.





IŞİD üyeleri ile ilgili dosyaların hâlâ Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin önünde durduğunu hatırlatan Tahincioğlu, "Kanlı eylemlerin mimarı bu isimler hakkında Türkiye'de halen kesinleşmiş yargı kararı yok. Dosyaları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin önünde duruyor.Gergerlioğlu, çok daha tehlikeli bir isim olacak ki daire, dosyasına öncelik verdi" ifadesini kullandı.





Gökçer Tahincioğlu'nun, "O bombalar nasıl patladı: IŞİD beklesin, Gergerlioğlu'nu mahkûm edelim" başlığıyla yayımamlanan yazısının bir bölümü şöyle:





IŞİD'lilerin dosyasını yıllardır bekleten Yargıtay, Gergerlioğlu için o kadar beklemeye gerek görmedi. Özellikle "sabır taşıran", çıplak arama tartışmalarından hemen sonra Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dosyayı gündemine aldı ve 21 sayfalık bir kararla verilen cezayı onadı.





Bu cezanın TBMM Genel Kurulu'nda okunması halinde, Gergerlioğlu, cezaevine girecek. Üstelik Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği, "dokunulmazlık sürmeliydi" kararı ortadayken.





Şimdi IŞİD dosyasına dönebiliriz.





İlhami Balı, cezasının onanmadığı, elini kolunu sallayarak IŞİD saflarına geçtikten sonra yüzlerce kişiyi Türkiye sınırından Suriye'ye taşıdı. Yakıldıkları resmi makamlarca hâlâ kabul edilmeyen iki askerin kaçırılması dahil, sınırdaki onlarca eyleme imza attı. 10 Ekim Gar Katliamı başta olmak üzere, IŞİD'in Türkiye'deki bombalı saldırılarının tamamında, sınırdaki geçişlerde, planlamalarda görev alan bir numaralı isimdi. Halen firari olarak, "kırmızı bültenle" aranıyor.





Hasan Aydın, 2016'da, IŞİD'in yakarak öldürdüğü iki askerin videosunu çeken ve paylaşan isim. Tahliye olduktan bir süre sonra Suriye'ye geçerken bir kez daha yakalandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sadece bir yıl sonra bu eyleme imza attı.





Mehmet Gök'ün onlarca telefon konuşması dinlemeye takıldı. Sınırdaki insan kaçakçılığının Türkiye tarafındaki etkin isimlerinden biriydi. Ancak ne hikmetse ne operasyon yapıldı kendisine ne hakkında yeni telefon dinleme kararları çıkartıldı. Brüksel'deki bombalı saldırılardan, Diyarbakır'daki HDP mitingine yönelik bombalı saldırıya kadar pek çok eylemde izine rastlanan Gök, Diyarbakır saldırısı davasında kısa süre sonra beraat etti. Gerekçe, dinlenen telefonların kendisine ait olduğuna yönelik somut kanıt bulunamamasıydı…





Kanlı eylemlerin mimarı bu isimler hakkında Türkiye'de halen kesinleşmiş yargı kararı yok.





Dosyaları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin önünde duruyor.





Gergerlioğlu, çok daha tehlikeli bir isim olacak ki daire, dosyasına öncelik verdi.





Basın açıklaması, protesto yürüyüşü gibi demokratik hak niteliğinde kalabilecek ancak terör kapsamında değerlendirilen sürüyle dosyaya öncelik verdiği gibi.





Elbette vardır tüm bunların bir hikmeti.





Ancak rafta saklansa da unutulmuyor o dosyalar, zamana bırakılsa da bu yapılanlar unutulmuyor.





İnsanlık suçlarına imza atanların o imzaları nasıl bu kadar kolay atabildiklerinin kanıtları, basit bir arşiv taraması ve bu dosyaları yıllarca sayfa sayfa takip eden hak savunucularının, avukatların çabalarıyla hep önümüzde duruyor.