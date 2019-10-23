Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevi ve kamplardan yaklaşık 500 kişi kaçtı /23 Ekim 2019 09:33

IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevi ve kamplardan yaklaşık 500 kişi kaçtı

Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin harekatından sonra yaşanan son gelişmeler neticesinde IŞİD militanlarının bulunduğu hapishanelerin bir kısmının '2 günden fazla bir dönem' korumasız kaldığını söyleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ''Hesaplamalarımıza göre, bu kamplarda kalan 500’e yakın kişi kaçtı, hepsinin terörist olduğunu söylemeyeceğim” açıklamasında bulundu.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi’de varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Şoygu, “Bugün başlıca görev, bu krizden çıkmak, savaşı sonlandırmak, genel olarak olumsuz gelişmeleri geliştirme yönündeki planları durdurmak” dedi.

‘SINIR BÖLGEYE SURİYE ASKERLERİ VE RUS ASKERİ POLİS GİRECEK’

Sputnik'in aktardığı habere göre Şoygu, “Yapacak çok işimiz var, bu topraklara Suriye hükümet ordu birliklerinin girmesi dahil farklı seçenekleri değerlendirdik. Ama oraya Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisin gireceği seçeneği konusunda anlaştık” dedi.

‘ULUSLARARASI HUKUKTA, MİLİTANLARIN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜYLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YOK”

Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir diğer büyük sorun, militanların ülkelerine dönüşü. Bu, göründüğünden çok daha karmaşık ve Twitter’deki sıradan ‘gelin alın’ açıklamasının çok ötesinde olan bir sorun. Orada bir sürü yasal sorun ortaya çıkıyor ve hiçbir şekilde uluslararası hukuk tarafından düzenlenmemiştir”

Bu sorunun çözümü için “ayrı kurumların oluşturulması ya da BM’nin devreye girmesi” gerektiğini dile getiren Rusya Savunma Bakanı, “Çünkü onlar ülkelerinde göç edenler, burada ise teröristler olarak gösteriliyor. Onlar dönünce ne olacak? Turizm amacıyla başka ülkeye gidenler mi, yoksa teröristlerin saflarında savaşa katılanlar mı?” dedi. “Onların terörist faaliyete katıldığını kanıtlamak için delillere ihtiyaç var” diye kaydeden Şoygu, “Bu delilleri kim sunacak? Bir sürü sorun. Şimdi bu konu üzerinde durmayacak ve ayrıntıları açıklamayacağım. Ama durum böyle” diye ekledi.

‘CEZAEVLERİNDEN YAKLAŞIK 500 KİŞİ KAÇTI’

Şoygu, “Bugün var olan (PKK/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG'nin kontrolündeki cezaevleri ve sığınmacı kampları için sağlanan) korumanın kalması gerektiğini neredeyse her gün ısrarla söylüyoruz ve bu konuyla yakından ilgileniyoruz. Bu bizim isteğimiz ve ısrarlı talebimiz yerine getiriliyor” diye konuştu.

Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kampların bir kısmının korumasının kalktığı 2 günden fazla bir dönem oldu ve bunun sonucu, hesaplamalarımıza göre, bu kamplarda kalan 500’e yakın kişi kaçtı, hepsinin terörist olduğunu söylemeyeceğim”

Bakan, "Şimdi, bize söylendiği gibi, bu yönde tedbirler alınıyor" diye ekledi. Şoygu, Türk askerlerinin bölgede ne kadar kalacağı sorusuna da, "Bu konu ele alınmadı" yanıtını verdi.
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