Samanyolu Haber /Gündem / Işıl Reçber: Virüs direkt akciğere inmiş, Rüştü hala yoğun bakımda /02 Nisan 2020 13:12

Işıl Reçber: Virüs direkt akciğere inmiş, Rüştü hala yoğun bakımda

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gören eski futbolcu Rüştü Reçber'in ateşinin kontrol altına alındığı öğrenildi. Ancak durumunun yine de kritik olduğu belirtildi.

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Eşi Işıl Reçber, "Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahale edildi. Hala yoğun bakımda" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gören eski futbolcu Rüştü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili olarak yeni bir açıklama geldi. 

Asist Analiz'in ulaştığı Işıl Reçber, eşinin ateşinin kontrol altına alındığı belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde. Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahale edildi. Hala yoğun bakımda. Tedavisine devam ediliyor."
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