İsim isim açıklıyorum: İşte 15 Temmuz'daki mafyanın rolü!

Yayınladığı videolarla adından söz ettiren Adıgüzel, sosyal medya platformu Youtube'daki kanalında 'İsim isim açıklıyorum' diyerek 15 Temmuz'da rol alan mafya gruplarını açıkladığını belirtti: ''15 Temmuz gerçek bir darbe girişimi olsaydı rejimin tespitine göre bile çok az sayıdaki askere karşı polis gücü ve diğer askerler mukavemet etmeye yeterdi. Polis suça karşı koymayla ilgili legal prosedürlere uymadı ve adeta kaos çıkması için şartları zorladı. Ayrıca terör örgütü uzantıları, mafya ve istihbarat aparatları gibi karanlık yapılar bugünün iktidarını kuran gerçek darbeyi gerçekleştirdiler. Toplumu sindirdiler. Bu videoda 15 Temmuz projesindeki en büyük rollerden birini üstlenen İstanbul ve Ankara mafya gruplarını isim isim paylaşıyorum.''





