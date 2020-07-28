Samanyolu Haber /Gündem / Devletten aldığı koronavirüs kredisi ile Lamborghini aldığı ortaya çıkınca tutuklandı /28 Temmuz 2020 14:58

Devletten aldığı koronavirüs kredisi ile Lamborghini aldığı ortaya çıkınca tutuklandı

ABD’de, salgından etkilenen işletmesini kurtarmak için hükümetten yaklaşık 4 milyon dolar koronavirüs kredisi alan bir adam, parayla yeni bir Lamborghini aldığı ortaya çıkınca tutuklandı.

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Florida eyaletinin Miami kentinde yaşanan olayda David T. Hines adlı 29 yaşındaki işletmeci, nisan ayında resmi başvuruda bulunarak, salgında işten çıkarmaları önlemek amacıyla hayata geçirilen ‘maaş destek programı’ çerçevesinde koronavirüs kredisi talep etti.

New York Times’ın haberine göre, dört ayrı işletmesi ve 70 çalışanı olduğunu belirten Hines, aylık harcamalarının 4 milyon dolar olduğunu beyan etti. Kredi talebi onaylanan Hines, bir ay sonra ödeme almaya başladı ve bugüne kadar 3 milyon 984 bin dolar aldı.

Bununla yetinmeyen Hines daha fazla kredi başvurusu yapmaya devam etti ve yetkililerin aktardığına göre toplam talebi 13 milyon 542 bin 741 dolara ulaştı.


Aracı kendi üzerine kaydetmiş

Ancak banka kayıtları Hines’ın krediyi işletmelerine değil mücevherlere, pahalı kıyafetlere, lüks tatillere, çöpçatanlık sitelerine ve spor arabalara harcadığını ortaya koydu. Hines, en büyük harcamayı ise 318 bin 497 dolarla Lamborghini marka araç alarak yaptı. Kredi eline geçer geçmez 18 Mayıs’ta arabayı satın alan Hines, onu kendinin ve işletmesinin üzerine kaydetti.

Durumun farkına varan yetkililer, araştırma sonucu Hines’ın şirket giderlerinin başvuruda beyan ettiği gibi 4 milyon dolar değil, 200 bin dolar civarında olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca dört işletmeden ikisinin de kaydının yapılmadığı tespit edildi.

David Hines; dolandırıcılık, sahte beyanda bulunma ve yasadışı işlem yapmakla suçlanıyor. Hines’ın 70 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Hines’ın avukatı Chad Piotrowski ise, müvekkilinin ‘milyonlarca Amerikalı gibi salgın sırasında mali açıdan acı çeken meşru bir işletme sahibi' olduğunu savundu. Piotrowski, Hines’ın ‘zamanı geldiğinde hikâyeyi kendi açısından anlatmak için sabırsızlandığını’ da belirtti.
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