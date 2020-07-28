Devletten aldığı koronavirüs kredisi ile Lamborghini aldığı ortaya çıkınca tutuklandı

Florida eyaletinin Miami kentinde yaşanan olayda David T. Hines adlı 29 yaşındaki işletmeci, nisan ayında resmi başvuruda bulunarak, salgında işten çıkarmaları önlemek amacıyla hayata geçirilen ‘maaş destek programı’ çerçevesinde koronavirüs kredisi talep etti.





New York Times’ın haberine göre, dört ayrı işletmesi ve 70 çalışanı olduğunu belirten Hines, aylık harcamalarının 4 milyon dolar olduğunu beyan etti. Kredi talebi onaylanan Hines, bir ay sonra ödeme almaya başladı ve bugüne kadar 3 milyon 984 bin dolar aldı.





Bununla yetinmeyen Hines daha fazla kredi başvurusu yapmaya devam etti ve yetkililerin aktardığına göre toplam talebi 13 milyon 542 bin 741 dolara ulaştı.







