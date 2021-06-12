'İsimlerini, dolandırıcılık tarihinin en üstüne altın harflerle yazdırdılar'

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu bugünkü köşesinde PTT'de yaşananları ve kurumun uğratıldığı zararı yazdı.





Muratoğlu, "Türkiye'de kimsenin evden çıkamadığı neredeyse sadece kargo şirketlerinin çalıştığı bir ortamda zarar etmek herkese nasip olmaz. İki yıllık zarar, 1 milyar 959 milyon lira… Bunların gözü doymaz!" ifadelerini kullandı.





Murat Muratoğlu'nun "PTT’yi fena tarıyorlar!" başlıklı yazısı şöyle oldu:





“Arpalık bulmuşlar, alırım ben de bir dal” diyen partili PTT'ye koşturunca, kamu kuruluşu akıllara ziyan zarar etmeye başladı. Yarın olmayacakmış gibi kemirdiler şirketi…





PTT önceleri Posta, Telgraf ve Telefon idi… Telefonu ayırıp Türk Telekom'u kurdular. Orada yaklaşık 10 milyar doları sıfırladılar… İsimlerini, Türkiye dolandırıcılık tarihinin en üstüne altın harflerle yazdırdılar.









Telgraf zamanla işlevsiz kalınca posta, kargo işleriyle devam etti şirket yoluna… Banka dahil onlarca yeni şirketi bünyesine ekledi. Bakanlar Kurulu kararı ile 2017'de Varlık Fonu'na devredildi.





Yerini yadırgamış olmalı ki, kârı hızla azalmaya başladı. 2018'de 216 milyon lira kâr eden PTT, 2019'da 1 milyar 218 milyon zarar, 2020'de ise 741 milyon lira zarar etti.









Türkiye'de kimsenin evden çıkamadığı neredeyse sadece kargo şirketlerinin çalıştığı bir ortamda zarar etmek herkese nasip olmaz. İki yıllık zarar, 1 milyar 959 milyon lira… Bunların gözü doymaz!





PTT'nin Türkiye genelinde 4.000 şubesi var. Her birine maskeli hırsız girip personeli etkisiz hale getirip her bir şubeden yaklaşık 490 bin lira çalsalar… Al sana yine 1 milyar 959 milyon lira zarar… İyi de ülkede 4.000 maskeli hırsızı nereden bulacaklar?













Sayıştay, PTT'nin incelemelerde, muhasebe kayıtlarında 22 milyon liranın buhar olduğunu açıkladı. Kurumda üçün beşin hesabı yapılmadığı için araştırmaya değer bulunmadı. Hele bir “evrak tarama” işi var ki… Çok fena taramışlar…









İki yandaş şirket ihalesiz olarak sadece teklif vererek evrak tarama işini PTT'den işi kapıyor. İki ayrı sözleşme yapılıp 487 milyon liralık ve 6 milyon dolarlık anlaşmalar imzalanıyor.





İş tamamlanmadan 201 milyon lira hesaplarına yatıyor. Sözleşme fesih ediliyor. Bu sefer ikinci sözleşmedeki tazminat devreye giriyor. Oradan da 6 milyon dolar, bugünkü kurla 50 milyon lira hop hesapta… Bir şeyleri taradıkları kesin de evrak taradılar mı o bilinmiyor.













2018 yılında PTT Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi kuruluyor. Bu şirketin genel müdür ve genel müdür yardımcıları kendilerine üç yıllık iş sözleşmesi hazırlıyor.





İşten ayrıldıkları anda brüt maaşlarının 36 katı kadar tazminat alıyorlar. Nitekim şirket kurulduktan birkaç ay sonra kovulan genel müdür yardımcısına 847 bin 532 lira tazminat ödeniyor.





Ne yapsınlar, birbirlerini kovup devasa tutarda tazminatlarla sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyayım oynamaya başlıyorlar.













Yolsuzluk, hırsızlık Sayıştay raporlarına yansıyor. PTT şubelerinde kullanılmak üzere oda parfümlerine 5 milyon lira harcandığı belgeleniyor. Anında mahkemeden habere erişim engeli getiriliyor. Zira bu kadar pis kokuyu örtmek için, 5 milyonluk parfüm dahi yetmiyor.





PTT'ye ait toplam 1.071 bina var. Yine de PTT bina kiralıyor ve aylık 475 bin lira ödüyor. Lüks makam aracı, şoför, ilave lojman, akaryakıt desteği… Bitmek bilmiyor. Yakalayan tarıyor!