“İsimsiz Basın Emekçileri İçin”

Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmış ve Dünya'nın dört bir yanında zor şartlarda mesleklerini icra etmek için uğraşan gazeteciler tarafından kurulan İnternational Journalist A. (Uluslararası Gazeteciler derneği )“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı” vesilesiyle bir açıklama yayınladı







Dünya'daki Basın emekçileri gibi Türkiye'deki basın emekçilerinin de bir çok tehlike ile karşı karşıya kalındığına dikkat çeken açıklamada 'Türkiye'de "Gazetecilik 'suç' olarak tarif edilip, gazetecileri hedef gösteren bir zihniyet hakimdir ' denildi.





Cezaevindeki meslektaşlarımız Dünyayı sarsan Koronavirüs COVID-19 salgının ölümcül sonuçları ile karşı karşıya kaldığının hatırlatıldığı açıklamada ayrıca çıkartılan eşitlikten uzak 'İnfaz indirimi' yasasındaki adaletsizliğin bir an önce giderilmesi istendi





İşte İnternational Journalist A. (Uluslararası Gazeteciler derneği ) “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı” vesilesiyle yaptığı açıklamanın tam metni







BASINA VE KAMUOYUNA





Dünyanın her yerinde, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı”, bu yıl da Bütün emekçilerle birlikte basın emekçileri için de yaşam ve çalışma şartlarının daha da zorlaştığı bir ortamda kutlanıyor ve anılıyor …





Dünyadaki bir çok 'otokratik ' ülkede olduğu gibi Türkiye'de "Gazetecilik 'suç' olarak tarif edilip, gazetecileri hedef gösteren bir zihniyet hakimdir . Basın emekçileri bu zihniyetin getirdiği her türlü baskıyı maalesef iliklerine kadar hissediyor. Cezaevlerine atılıyor, işsiz bırakılıyor , Türkiye'den sürgün edilip başka ülkelerde yaşamak zorunda bırakılıyor.

Şu an da Türkiye'de Gazete sahibinden, matbaa işçisine , Köşe yazarından ,Gazete dağıtıcısına kadar 175 kişi sırf işlerini yaptığı için cezaevlerinde tutulmaktadır.

Cezaevine girip tahliye edilen , hakkında dava açılan , soruşturma yürütülen , en temel hakları ellerinden alınan , işsiz bırakılan basın emekçisi sayısı binleri çoktan geçmiştir .



OHAL kapsamında yüzlerce Basın kuruluşu gazete, televizyon,radyo ,dergi kapatıldı.

2020 Türkiye'sinde bir çok meslektaşımız örgütlenme hakkından iş güvencesinden, sosyal güvenlik haklarından mahrum çalışmaya zorlanıyor







Şu günlerde başta Cezaevindeki meslektaşlarımız Dünyayı sarsan Koronavirüs COVID-19 salgının ölümcül sonuçları ile karşı karşıyadır. Çıkartılan eşitlikten uzak 'İnfaz indirimi' yasasında 'Kişilere karşı' işlenen suçlar kapsam içine alınıp Başta gazeteciler olmak üzere İnsan Hakları savunucuları Muhalif tutuklular kapsam dışında bırakılmıştır. Ünlü Mafya Babalarının serbest bırakılıp gazetecilerin tutuklu kalması utanç verici, hukuka ve vicdana aykırı bir eksikliktir . Bu eksikliğin bir an önce giderilmesini Başta İktidar sahiplerinden ve Anayasa Mahkemesi'nden talep ediyoruz





Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmış ve Dünya'nın dört bir yanında zor şartlarda mesleklerini icra etmek için uğraşan gazeteciler olarak, Türkiye''de hapiste tutulan meslektaşlarımız ve arkadaşlarımız ve aileleri ile , Türkiye'de işsiz bırakılmış, açlığa mahkum edilen Gazeteciler ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.





Ayrıca şu günlerde çalışan meslektaşlarımız COVID-19 salgının tehlikesini sağlık emekçileri birlikte en çok hisseden gruplardandır. Her an işlerinin başında olmak zorunda kalan Basın çalışanları için de gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir Krizin sonunda virüsün kesin tedavisi bulunsa dahi, küresel çaptaki sosyal ve ekonomik etkilerinden yine bütün emekçiler gibi Basın emekçileri de etkilenecek . Hükümetlere çağrımız alınan tedbirlerden, açılan paketlerde basın emekçilerinin de unutulmamasıdır







"İnternational Journalist A. (Uluslararası Gazeteciler derneği ) olarak; Türkiye'de ve Dünya'da gazetecilik mesleğini suç gören anlayıştan vazgeçilmesini, tutuklu gazetecilerin özgür bırakılmasını, gazetecilerin çalışmasının ve örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmas gerektiğini Bir 1 Mayıs ta daha ifade etmek istiyoruz.





Yine bu vesile ile Türkiye'de anti demoratik yönetim tarafından mağdur ettiği bütün emekçilerin de “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı”nı kutluyoruz





Kamuoyuna saygılarımızla







