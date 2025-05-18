İşin sırrı ne: Kârı bir yılda yüzde 610.000 arttı

İnanılmaz ‘ticari başarılar’ listesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni de eklendi. Yeğen Üsame Erdoğan’ın holdingi bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre kârını yüz değil, bin değil, yüz bin değil tam yüzde 610 bin artırdı. Aynı dönemde 7 milyon asgari ücretlinin geliri enflasyon karşısında 35 milyar TL eridi.





Evrensel gazetesinin manşet haberine göre; bu yılın ilk 3 ayında kârını en çok artıran şirket Üsame Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu 1000 Yatırımlar Holding oldu. Holding kârlılıkta bankalarla yarıştı: 2024’ün ilk üç ayında 827 bin TL olan net kârını bu yılın ilk 3 ayında 5 milyar 47 milyon TL’ye çıkardı.





Şirket, Erdoğan’ın, ‘Nas var’ diyerek düşük faiz politikasına geçiş yaptığı 2021 yılından sonra uçuşa geçti. 2019’da kurulan BinBin’in üzerine yenileri eklendi, satın alınanlarla 8 şirkete ulaşıldı. 2022’de holdingleşen şirket, kemerlerin ‘en sıkı’ olduğu dönemde de kârını uçurdu.





KÂRDA BANKALARLA YARIŞTI

2025’in ilk 3 ayında kârını en çok artıran şirket Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Üsame Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı ve 3 büyük hissedarından biri olduğu 1000 Yatırımlar Holding oldu. Erdoğan’ın holdingi bankalarla yarıştı. Üç yıllık holding 2024 yılının ilk üç ayında 827 bin TL olan net kârını bu yılın ilk 3 ayında yüzde 609 bin 757 artırdı. 5 milyar 47 milyon TL net kâr elde etti. Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından olan HalkBank’ın aynı dönemde 7 milyar TL net kâr elde ettiği, Pegasus, Sabancı ve Koç’un zarar ettiği aylarda işte ‘üstün’ başarı: Net kâr 6 bin 45 kata çıktı.