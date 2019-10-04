İşin uzmanı da şaşkın: Nasıl becerdikleri meçhul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin hemen ardından başlayan ve halen de devam eden zam sağanağının yaşandığı bir dönemde enflasyonun tek haneye düşmesi, hayat pahalılığı karşısında ezilen vatandaşa inandırıcı gelmedi. Elektrik ve doğalgaza yüzde 55.69 zam geldi. Çay, şeker, akaryakıt fiyatları uçtu. İğneden ipliğe her şeye yüksek zam gelmesine rağmen, geçen yıl eylülde 24.5 olan enflasyon, bu eylülde 9.26’yla tek haneye düştü. eski Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşar Yardımcısı ve Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, "TÜİK'in enflasyon verilerinde ciddi soru işaretleri var" dedi.



Erhan Usta MHP'den ihraç edilmişti



BU NASIL OLUYOR?





Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, hayat pahalılığı ve zamlar karşısında ekonomik sıkıntı çeken vatandaş tek haneye düşen enflasyon şaşkınlığını yaşanırken, Samsun Bağımsız Milletvekili Usta, TÜİK verilerini inceledi. Usta, “Adana-Mersin'de giysi fiyatları yüzde 8.5 artarken, Hatay-Kahraman Maraş-Osmaniye'de yüzde 15.6 düşebilir mi? Ayakkabı, İzmir'de yüzde 17.2, İstanbul'da yüzde 15.7 artarken, Ankara'da yüzde 0.7 düşebilir mi? Trabzon'da yüzde 16.8 zamlanan ayakkabı, nasıl oluyor da Samsun'da yüzde 8 düşüyor? Manisa'da yüzde 18.3 düşen cep telefonu, Balıkesir'de nasıl oluyor da yüzde 0.6 artıyor” dedi.





VATANDAŞ ET YİYEMEZKEN SEBZE MEYVE DE ALAMAZ HALE GELDİ





TÜİK, geçen yılın eylül ayından bu yılın eylül ayına kadar olan dönemi kapsayan yıllık TÜFE'yi yüzde 9.26 şeklinde açıklarken, aynı dönemde vatandaşın temel gıda maddesi olan ekmek yüzde 15.4 oranında arttı. Cep telefonundan konuşma ücretine yüzde 41.6, sigaraya yüzde 44.3 zam geldi. Seçimden sonra yaklaşık yüzde 15'er zam yapılan çay ve şeker fiyatı TÜİK'in hesaplamalarına göre son bir yılda sırasıyla yüzde 10.6 ve yüzde 10 oranlarında arttı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına geçen yıl ağustos ayından başlayıp bugüne kadar 5'er kez zam yapıldı. Doğalgaz ve elektrik fiyatları geçen yılın ağustosundan bu yana yüzde 55.69 zamlandı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, TÜİK verilerinin gerçek enflasyonunu yansıtmadığını, zamlar yüzünden yüzde 80'e yakını açlık ve yoksulluk içinde yaşayan vatandaşın et yiyemediği gibi sebze ve meyve alamaz hale de geldiğini söyledi.

