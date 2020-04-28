Samanyolu Haber /Dünya / İskandinav Hava Yolları 5 bin kişi çıkaracak /28 Nisan 2020 14:59

İskandinav Hava Yolları 5 bin kişi çıkaracak

İskandinav Hava Yolları'ndan (SAS) yaklaşık 5 bin kişi işten çıkartılacak. Bu sayı, toplam iş gücünün yüzde 40'ına denk geliyor.

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'Eski haline dönmesi yıllar alacak'
SAS, Mart ayının ortalarında çalışanlarının yüzde 90'ını ücretsiz izne çıkarmıştı. İşine son verilecek 1900 işçinin İsveç, 1700 işçinin Danimarka ve 1300 işçinin Norveç'teki ofisten çıkarılması bekleniyor. Şirket, bu sayıyı daha düşük tutmak adına sendikalar ve hissedarlarla görüşmeler olabileceğini kaydetti. SAS'ın açıklamasında kararın gerekçesi olarak, “Mevcut kısıtlamalar nedeniyle bizim için önemli olan yaz sezonunda kısıtlı bir faaliyet bekliyoruz. Hava yolu taşımacılığının salgın öncesi seviyeye dönmesi yıllar alacak” denildi.

275 milyon Avro kredi almıştı
SAS CEO'su Rickard Gustafson ise İsveç haber ajansı TT'ye konuşarak, “Hükümetlerden destek aldık. Örneğin İsveç'in, ücretsiz izne çıkan işçilere destek sağlaması, şirkette binlerce kişinin işini korumasını sağladı. Ancak geleceğe bakmamız ve salgın nedeniyle düşen talebe hazırlanmamız gerek. Corona virüsü tüm dünyada ama özellikle de hava yolu endüstrisinde büyük bir krize yol açtı” dedi.

17 Mart'ta şirketin iki büyük ortağı İsveç ve Danimarka Hükümetleri, SAS'a 275 milyon Avro kredi sağlanacağını duyurmuştu. SAS, şu anda sadece Norveç ve İsveç'te sınırlı sayıda yerel uçuş yapıyor.
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