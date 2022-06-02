Samanyolu Haber /Gündem / İskandinav tipi skandal: #Swedengate /02 Haziran 2022 10:39

İskandinav tipi skandal: #Swedengate

Dün, Twitter’da #Swedengate hashtagıyla binlerce tweet atıldı. Konuya ilişkin bir skandal olup olmadığı yönünde aramalar yapan kullanıcılar bambaşka bir konu ile karşılaştılar.

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Dün, Twitter’da gündeme gelen ve #Swedengate hashtagleri ile paylaşılan olay sosyal medyada ilgiyle takip edildi. 

1972’deki Watergate skandalına çağrışım yapan hashtagin aslında farklı bir konuda olduğu ortaya çıktı.

Redditte bir kullanıcı, “Kültürü/dini nedeniyle başka birinin evinde yapmak zorunda kaldığınız en tuhaf şey neydi?” sorusuna İsveçli bir arkadaşının evinde oynarken annesinin akşam yemeğinin hazır olduğunu söylediği ancak kendisinin yemeğe davet edilmediği, beklemesi söylendiğini aktardı. 

Konuya ilişkin binlerce tweet atılırken, kullanıcılar İskandinav ülkelerindeki misafirperverliği eleştirdi.
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