İşkence gören KHK’lı öğretmenler ve kaçırılanlar hak ihlalleri raporuna girdi

Uluslararası insan haklarını izleme örgütü Human Right Watch’un 2021 Türkiye raporu yayınlandı. Erdoğan rejiminin Türkiye’nin insan hakları karnesini onlarca yıl geriye götürdüğü vurgulanan raporda, işkence gördükleri Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarıyla tescillenen ve hala tutuklu olan KHK’lı öğretmenler Ahmet Aşık ve Eyüp Birinci, MİT’in kaçırdığı eğitimci Orhan İnandı, KHK’lı Başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit, Selahattin Gülen olaylarına yer verildi.





Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tutuklanması, helikopterden atılan Osman Şiban ve Servet Turgut, AİHM’in Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarının uygulanmaması, İstanbul Sözleşmesinin iptali de raporda vurgulanan başlıca hak ihlalleri arasında.





Raporda ayrıca 58 gazetecinin hala daha terörle mücadele kapsamında cezaevinde olduğu, birçok sosyal medya hesabı ve web sitesinin de iktidar tarafından engellendiği de belirtildi.



