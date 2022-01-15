Samanyolu Haber /Gündem / İşkence gören KHK’lı öğretmenler ve kaçırılanlar hak ihlalleri raporuna girdi /15 Ocak 2022 19:13

İşkence gören KHK’lı öğretmenler ve kaçırılanlar hak ihlalleri raporuna girdi

İşkence gören KHK’lı öğretmenler ve kaçırılanlar HRW’nin 2021 Türkiye hak ihlalleri raporuna girdi

SHABER3.COM

Human Right Watch’un 2021 Türkiye raporu yayınlandı. Yargı bağımsızlığının derin yaralar aldığı, demokratik kurumların içinin boşaltıldığı  ve siyasi muhaliflerin hedef gösterildiği vurgulanan raporda, Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında işkence gören KHK’lı öğretmenler ve kaçırılan isimlere yer verildi.

Uluslararası insan haklarını izleme örgütü Human Right Watch’un 2021 Türkiye raporu yayınlandı. Erdoğan rejiminin Türkiye’nin insan hakları karnesini onlarca yıl geriye götürdüğü vurgulanan raporda, işkence gördükleri Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarıyla tescillenen ve hala tutuklu olan KHK’lı öğretmenler Ahmet Aşık ve Eyüp Birinci, MİT’in kaçırdığı eğitimci Orhan İnandı, KHK’lı Başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit, Selahattin Gülen olaylarına yer verildi.

Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tutuklanması, helikopterden atılan Osman Şiban ve Servet Turgut, AİHM’in Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarının uygulanmaması, İstanbul Sözleşmesinin iptali de raporda vurgulanan başlıca hak ihlalleri arasında.

Raporda ayrıca 58 gazetecinin hala daha terörle mücadele kapsamında cezaevinde olduğu, birçok sosyal medya hesabı ve web sitesinin de iktidar tarafından engellendiği de belirtildi.

İfade, Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü, Kadın ve LGBT Haklarındaki Gerilemeler, İnsan Hakları Savunucuları, Polis Gözetiminde İşkence, Kötü Muamele ve Zorla Kaybetme Vakaları, Kürt İhtilafı ve Muhalefete Yönelik Baskılar, Mülteciler-Sığınmacılar ve Göçmenler, Önemli Uluslararası Aktörler başlıkları altında hak ihlallerinin anlatıldığı raporun tamamı
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