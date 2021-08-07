Samanyolu Haber /Gündem / İşkence gören Orhan İnandı’nın kolunda 3 kırık var: İki aydır sağ kolunu kullanamıyor /07 Ağustos 2021 12:53

İşkence gören Orhan İnandı’nın kolunda 3 kırık var: İki aydır sağ kolunu kullanamıyor

Kırgızistan’da 31 Mayıs’ta MİT tarafından kaçırıldıktan sonra Türkiye’ye götürülen eğitimci Orhan İnandı’nın yayınlanan fotoğrafından işkenceye uğradığı gündeme gelmişti.

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Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, eşinin sağ kol dirseği ile omuzu arasındı 3 kırık nedeniyle ameliyat olması gerektiğini ancak kırıkların kaynaması nedeniyle ameliyat olamadığını yazdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Reyhan İnandı, “Eşim #Orhanİnandı sağ kol dirseği ile omuzu arasındaki 3 kırık sebebiyle ameliyat olması gerekiyordu. Kırıkların kaynama yapması sonucu ameliyatı olmadı. Tekrar alçıya alındı. İki aydır sağ kolunu kullanamıyor” ifadelerini kullandı.



MİT TARAFINDAN KAÇIRILDI
Kaçırıldıktan sonra bir ay boyunca MİT tarafından Bişkek Büyükelçiliğinde tutulduğu iddia edilen İnandı için Kırgızistan’da elçilik binası önünde protesto gösterileri düzenlendi. İkinci bir Cemal Kaşıkçı olayının yaşanmaması için dünyanın pek çok yerinde eylemler düzenlendi. Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, Türk Büyükelçiliğine eşinin durumu hakkında başvuruda bulunmuş ancak cevap alamamıştı.



FOTOĞRAFI İŞKENCENİN DELİLİ OLDU
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz’da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İnandı’yı MİT’in kaçırarak Türkiye’ye getirdiğini söyledi. İnandı’nın basına servis edilen fotoğraflarında ise sağ kolunun şiştiği, İnandı’nın sol eliyle sağ elini desteklediği görülüyordu. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sebnem Korur Fincancı, fotoğrafları inceleyerek, Orhan İnandı’ya işkence yapılma ihtimalinin güçlü olduğunu belirtti. Fincancı, “Özellikle pozisyonel (askı) işkence ile uyumlu görünüyor; kolunu ve elini tutuş ve destekleme biçimi, o eldeki renk değişikliği, eldeki büyüklük farkı ve diğer eldeki tırnakların çok uzun olması” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasını ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen İnandı, terör örgütü yöneticiliği iddiasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevine konuldu.
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