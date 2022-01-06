İşkence iddialarına sessiz kalan Şentop işkencenin anlatılmasını 'kaba' buldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun işkence iddialarıyla ilgili verdiği önergeyi “kaba ve yaralayıcı ifade var” diye yine reddetti.







Gergerlioğlu, “TBMM Başkanlığı işkence önergemiz reddedilmesi sonrası yaptığım açıklama nedeniyle basın açıklaması yapmış. Mustafa Şentop, Meclis İçtüzüğü’nün 67. maddesine dayanarak önergemi reddetti. Makata cop sokma başka nasıl ifade edilir hakikaten, bir anlatsın. AK Parti iktidarının sorunlu hali faille değil mağdurla hesaplaşıyor.” dedi.





Gergerlioğlu’nun daha önce Afyon Emniyeti’nde ve başka gözaltı merkezlerinde yapılan işkencelerle ilgili verdiği önergeler de aynı gerekçelerle reddedilmişti.





ŞENTOP, İŞKENCE İDDİALARININ ARAŞTIRILMASINA ENGEL OLDU

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 1 Aralık 2021 tarihinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşanan işkenceye dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması için verdiği soru önergesi, “kaba ve yaralayıcı” denilerek, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından 14 Aralık’ta reddedildi.





UĞRADIĞI İŞKENCEYİ ANLATTI

Söz konusu önergede, olay gününe dair bilgi veren ailenin şu ifadelerine yer verildi: “Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 01.12.2021 günü yapılan rutin çevirmede oğlum Mehmet Volkan Esbalat ve arkadaşı alkollü oldukları için durmuyorlar. Polis oğlumu ve arkadaşını dakikalarca kovaladıktan sonra ‘arabaya vurdular’ diyerek durduruyor. Oğlumu ve arkadaşını arabadan indirip dövüyorlar. Oğlumun arkadaşının makatına silahı sokmuşlar. Oğlum tansiyon hastası ve beli ameliyatlı. Savcı, oğlumu ve arkadaşını Burhaniye Devlet Hastanesi’ne tekrar yeterli rapor verilsin diye yollamış.”





İÇTÜZÜĞE AYKIRI BULUNDU

İddiaların araştırılmasına dair talep dikkate alınmazken, önerge gerekçesinde yer alan “Oğlumun arkadaşının makatına silahı sokmuşlar” cümlesi İçtüzük gerekçesiyle “kaba ve yaralayıcı” görüldü.