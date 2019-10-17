İşkence iddiasının araştırılması talebine 'hâkimlere emir verilemez' cevabı

Meclis İnsan Haklarını Araştırma Komisyonu, Düzce Hapishanesi’nde bulunan bir tutuklunun yaşadığı hak ihlallerine dair başvuruya “hâkimlere talimat verilemez” diye yanıt verdi.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Düzce Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Pınar Birkoç’un yaşadığı hak ihlallerinin araştırılması talebine yanıt geldi.
Komisyon Başkanı, AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Gergerlioğlu’na gönderdiği yanıtta, yargı bağımsızlığını hatırlattı, çeşitli tavsiyelerde bulundu, ancak talebi kabul etmedi.
AYM VE AİHM’E GİTSİN!
Çavuşoğlu, yanıtında şunları belirtti:
"Komisyonumuza Pınar Birkoç adına yapmış olduğunuz yargı kararından memnuniyetsizliğini içeren ilgi başvurunuz incelenmiştir. Anayasa'nın 138. maddesinin ikinci fıkrasındaki "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz" ve dördüncü fıkrasındaki "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez..." hükümleri uyarınca yasama organının bir birim olan komisyonumuzca yargı yetkisine ilişkin hususlar hakkında işlem tesis edilmemektedir. Bu konuda münhasıran kırar verme yetkisi yargı makamlarına aittir.”
Çavuşoğlu, ayrıca, bir hak ihlali varsa tüm yargı süreçleri tüketildikten sonra Anayasa Mahkemesi ve sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılabileceği tavsiyesinde de bulundu.
GERGERLİOĞLU HAK İHLALLERİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEMİŞTİ
HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 22 Temmuz 2019 tarihinde Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na yaptığı başvuruda, Birçok’un yaşadığı hak ihlallerinin araştırılmasını istemişti.
Gergerlioğlu, dilekçesinde şunları belirtmişti: “Pınar Birkoç, Düzce T Tipi Cezaevi’nde bir hükümlü olduğunu, tutukluluğunun ilk 10 ayını Silivri Cezaevi’nde geçirdiğini, Silivri Cezaevi’nde ilk 19 gün havalandırmaya çıkarılmadığını ve hücrede tutulduğunu, 23 Ekim 2017’de kaldığı hücrede yerlerde sürüklendiğini, işkence gördüğünü ve Düzce Cezaevi’ne nakil olduğunu, cezaevinde haklarını istediği için hakkında 1000’e yakın disiplin soruşturması açıldığını, yaklaşık 100 yıl görüş cezası verildiğini, verilen görüş cezalarından dolayı ailesini ve arkadaşlarını göremediğini, 2,5 yıllık tutukluluk dönemi boyunca annesini 1 kez, babasını ise 2 kez gördüğünü, kardeşleriyle hiç görüşemediğini, sohbet hakkının engellendiğini, sağlık hakkından yeterince yararlanılmadığını belirtmiştir.
Bu bağlamda, iddiaların İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından ilgililerden bilgi talep istemek suretiyle incelenmesini arz ve talep ederim.”
19 YIL HAPSE MÂHKUM EDİLDİ
Gençlik Federasyonu üyesi Pınar Birkoç, yargılama sürecinde ve hapishanede yaşadıklarını HDP’li Gergerlioğlu’na gönderdiği mektupta anlatmıştı. Birkoç, 20 Haziran 2019 tarihinde gönderdiği mektupta, hiçbir somut delil olmadan, polis komplosu ile 19 yıl hapis ve 4 bin 800 TL para cezasına çarptırıldığını belirtiyor.
"Bu ceza bana düşüncelerimden dolayı verilmiş bir cezadır" diyen Birkoç, yaşadığı sorunları anlattıktan sonra mektubunu “Hapishanede yaşadığım sorunlar sadece bunlar değil, birçok sorun var ancak mektubumun size sağ salim ulaşabilmesi için anlatamayacağım” diye bitiriyor.