İşkence iddiasının araştırılması talebine 'hâkimlere emir verilemez' cevabı

Meclis İnsan Haklarını Araştırma Komisyonu, Düzce Hapishanesi’nde bulunan bir tutuklunun yaşadığı hak ihlallerine dair başvuruya “hâkimlere talimat verilemez” diye yanıt verdi.





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Düzce Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Pınar Birkoç’un yaşadığı hak ihlallerinin araştırılması talebine yanıt geldi.





Komisyon Başkanı, AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Gergerlioğlu’na gönderdiği yanıtta, yargı bağımsızlığını hatırlattı, çeşitli tavsiyelerde bulundu, ancak talebi kabul etmedi.





AYM VE AİHM’E GİTSİN!





Çavuşoğlu, yanıtında şunları belirtti:





"Komisyonumuza Pınar Birkoç adına yapmış olduğunuz yargı kararından memnuniyetsizliğini içeren ilgi başvurunuz incelenmiştir. Anayasa'nın 138. maddesinin ikinci fıkrasındaki "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz" ve dördüncü fıkrasındaki "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez..." hükümleri uyarınca yasama organının bir birim olan komisyonumuzca yargı yetkisine ilişkin hususlar hakkında işlem tesis edilmemektedir. Bu konuda münhasıran kırar verme yetkisi yargı makamlarına aittir.”





Çavuşoğlu, ayrıca, bir hak ihlali varsa tüm yargı süreçleri tüketildikten sonra Anayasa Mahkemesi ve sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılabileceği tavsiyesinde de bulundu.





GERGERLİOĞLU HAK İHLALLERİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEMİŞTİ





HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 22 Temmuz 2019 tarihinde Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na yaptığı başvuruda, Birçok’un yaşadığı hak ihlallerinin araştırılmasını istemişti.











