İşkence ile ezberletilen ifadeler: ‘Hâlâ ne imzaladığımı bilmiyorum’

Nordic Monitor’ün haberine göre, Genelkurmay karargahında girişlerden sorumlu güvenlik subayı olarak görev yapan Yarbay Eski, 15 Temmuz akşamı karargahı giriş -çıkışlara kapatan ve araç bariyerlerini yükselten ‘Çekiç Alarmı’ adı verilen tedbiri uygulamasına rağmen gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Emrinde asker olmayan, altında 5 sivil memur ve 2 teknisyen çalışan Eski, işkence gördüğü spor salonundan öleceği korkusuyla polisler tarafından hastaneye götürüldüğü ve hastanede de vatandaşlara darp ettirildiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER VARSA BENİM SAYEMDE Kamera görüntülerini yok etmekle suçlanan Yarbay, iddianamelerdeki ve haberlerdeki bütün Genelkurmay görüntülerinin kendisinin kurduğu yedekleme sisteminden temin edildiğini, eğer isteseydi bütün görüntüleri o gece kolayca silebileceğini söyledi.





TEK HAYALİM ÜNİFORMAYLA EVE GELMEKTİ

Yarbay Gökhan Eski’nin ifadeleri şöyle:





“Çocukken apartmanımızda hafta sonları eve gelen Kuleli Askeri Lise öğrencisi vardı, üniformaya özenmeme o sebep olmuştur ama babam çok istediği için asker oldum. Tek hayalim Kuleli’de okumak ve hafta sonları üniformayla eve gelmekti”





HİMMET DİYEMEDİ DAYAK YEDİ

“Beni bir odaya aldılar, vücudumun yanmış yerlerine sıcak su döküldü, jopla çeşitli uygulamalar yapıldı, odadan çıkmak için her şeyi, her söyleneni, her ezberleteni kabul ettim, F....’cü olduğumu kabul etmem şartıyla ancak çıkarttılar.”





“Himmet nedir bilmiyordum, ne olduğunu gözaltındayken işkence sırasında öğrendim, bana bu kelime ezberletilirken yani himmet söylenirken bilmediğim için ilk başta him, hikmet dedim dayak yedim, sonrasında himmet parası dedim para demene gerek yok dediler gene dayak yedim.”