İşkence mağdurlarından Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko hakkında Almanya’da suç duyurusu

10 Belarus vatandaşı, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve hükumetin güvenlik görevlileri hakkında işkenceye uğradıkları iddiasıyla Almanya Federal Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.





Alman Tagesspiegel’in haberine göre avukatlar Mark Lupschitz, Onur Özata, Roland Krause ve Benedikt Lux, on kurban tarafından görevlendirildiklerini belirtti.





İŞKENCE TEHDİT VE HAKARET

Beyaz Rusya’daki yetkililer tarafından 100’den fazla belgelenmiş işkence vakasına dair kanıtlar bulunduğu kaydeden avukatlar yaptıkları açıklamada, “Tüm müvekkiller gözaltında ve tutukluluk sürecinde işkence ve kötü muameleler gördüklerini bildiriyorlar. Bu süre zarfında, birkaç gün boyunca fiziksel olarak istismara uğramış, küçük düşürülmüş, tehdit edilmiş, hakarete uğramış ve başka türlü bozulmuş hücre veya kamyonetlere kapatıldılar” dedi.





FEDERAL BAŞSAVCILIK YARGILAMALI

Belaruslu mağdurların avukatı Onur Özata ise, şunları söyledi: “Müvekkillerimiz ciddi sağlık sorunlarından mustariptir. Uluslararası hukuk ilkesi, eylem başka bir ülkede gerçekleşmişse ve hem failler hem de mağdurlar Alman vatandaşı değilse, belirli suçların da kovuşturulabileceğini öngörüyor. Federal Başsavcılığın Belarus’ta işlenen bu uluslararası suçları kendi yetkilerine uygun olarak uluslararası hukuk ilkesine göre yargılamasını bekliyoruz.”





İŞKENCEYE KARIŞAN SURİYELİYE CEZA VERİLDİ

Almanya’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye Devleti’nin de taraf olarak gösterildiği cinayet ve işkence davasında tutuklulara işkence yaptığı gerekçesiyle Almanya’da yargılanan Suriye vatandaşı Eyad A. adlı sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.





Yargıçlar, Almanya’da mülteci olarak bulunan Eyad A’nın insanlığa karşı bir suça ortak olduğuna karar vermişti. Yüksek Mahkemeye (OLG) göre Eyad A. “Arap Baharı” sırasında göstericileri bir işkence hapishanesine götürmeye yardım etmekle suçlanmıştı. Aynı davada yargılanan diğer sanık hakkındaki kararın ise sonbaharda verilmesi bekleniyor.





LUKAŞENKO’YA KARŞI KİTLESEL EYLEMLER YAPILDI

Belarus’ta 9 Ağustos 2020’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun yüzde 80’den fazla oy alarak kazandığı ilan edilmişti. Muhalefet, 1994’ten beri iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu seçimlere hile karıştırmakla suçlamıştı.





Seçim sonuçlarının ardından ülkede kitlesel protestolar yaşanan ülkede muhalefet, sürgündeki Svetlana Tichanovskaya’yı seçimlerin galibi olarak görüyor.





Ülkedeki protestolar sırasında binlerce kişi tutuklanırken, özellikle başkent Minsk’te çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi yaralandı. Muhalefetin çok sayıda üyesi ise Litvanya, Polonya ve Almanya’ya kaçtı. Avrupa Birliği, 9 Ağustos’ta yapılan seçim sonuçlarını tanımıyor.





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