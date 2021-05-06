Samanyolu Haber /Gündem / İşkence mağdurlarından Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko hakkında Almanya’da suç duyurusu /06 Mayıs 2021 15:24

İşkence mağdurlarından Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko hakkında Almanya’da suç duyurusu

Belarus’ta işkence mağduru 10 kişiyi savunan Berlinli avukatlar, Karlsruhe’deki Almanya Federal Başsavcılığına Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ve güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, Belarus’taki yetkililerin karıştığı 100’de fazla belgelenmiş işkence vakasına dair kayıtların ellerinde olduğunu belirtti.

SHABER3.COM

10 Belarus vatandaşı, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve hükumetin güvenlik görevlileri hakkında işkenceye uğradıkları iddiasıyla Almanya Federal Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Alman Tagesspiegel’in haberine göre avukatlar Mark Lupschitz, Onur Özata, Roland Krause ve Benedikt Lux, on kurban tarafından görevlendirildiklerini belirtti.

İŞKENCE TEHDİT VE HAKARET
Beyaz Rusya’daki yetkililer tarafından 100’den fazla belgelenmiş işkence vakasına dair kanıtlar bulunduğu kaydeden avukatlar yaptıkları açıklamada, “Tüm müvekkiller gözaltında ve tutukluluk sürecinde işkence ve kötü muameleler gördüklerini bildiriyorlar. Bu süre zarfında, birkaç gün boyunca fiziksel olarak istismara uğramış, küçük düşürülmüş, tehdit edilmiş, hakarete uğramış ve başka türlü bozulmuş hücre veya kamyonetlere kapatıldılar” dedi.

FEDERAL BAŞSAVCILIK YARGILAMALI
Belaruslu mağdurların avukatı Onur Özata ise, şunları söyledi: “Müvekkillerimiz ciddi sağlık sorunlarından mustariptir. Uluslararası hukuk ilkesi, eylem başka bir ülkede gerçekleşmişse ve hem failler hem de mağdurlar Alman vatandaşı değilse, belirli suçların da kovuşturulabileceğini öngörüyor. Federal Başsavcılığın Belarus’ta işlenen bu uluslararası suçları kendi yetkilerine uygun olarak uluslararası hukuk ilkesine göre yargılamasını bekliyoruz.”

İŞKENCEYE KARIŞAN SURİYELİYE CEZA VERİLDİ
Almanya’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye Devleti’nin de taraf olarak gösterildiği cinayet ve işkence davasında tutuklulara işkence yaptığı gerekçesiyle Almanya’da yargılanan Suriye vatandaşı Eyad A. adlı sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Yargıçlar, Almanya’da mülteci olarak bulunan Eyad A’nın insanlığa karşı bir suça ortak olduğuna karar vermişti. Yüksek Mahkemeye (OLG) göre Eyad A. “Arap Baharı” sırasında göstericileri bir işkence hapishanesine götürmeye yardım etmekle suçlanmıştı. Aynı davada yargılanan diğer sanık hakkındaki kararın ise sonbaharda verilmesi bekleniyor.

LUKAŞENKO’YA KARŞI KİTLESEL EYLEMLER YAPILDI
Belarus’ta 9 Ağustos 2020’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun yüzde 80’den fazla oy alarak kazandığı ilan edilmişti. Muhalefet, 1994’ten beri iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu seçimlere hile karıştırmakla suçlamıştı.

Seçim sonuçlarının ardından ülkede kitlesel protestolar yaşanan ülkede muhalefet, sürgündeki Svetlana Tichanovskaya’yı seçimlerin galibi olarak görüyor.

Ülkedeki protestolar sırasında binlerce kişi tutuklanırken, özellikle başkent Minsk’te çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi yaralandı. Muhalefetin çok sayıda üyesi ise Litvanya, Polonya ve Almanya’ya kaçtı. Avrupa Birliği, 9 Ağustos’ta yapılan seçim sonuçlarını tanımıyor.

BOLD MEDYA
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşkence mağdurlarından Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko... Sonraki Haber >>

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:51:52