İşkence raporunu sansürleyen Ankara Barosu Başkanı istifa etti: Hata yaptığımı anladım

Ankara Emniyeti’nde Ocak ayı sonunda Gülen Hareketi’ne mensup kişilerin gözaltı sürecinde yaşadığı işkence iddialarını incelemek üzere kendi bünyesindeki İnsan Hakları Merkezi’ni görevlendiren ve daha sonra avukatların hazırladığı işkence raporunu sansürleyen Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa etti. Koranel, istifa açıklamasında raporun yayınlanmaması konusundaki tavrı nedeniyle, “hata yaptığımı anlamış bulunmaktayım” dedi.





Avukat Kemal Koranel, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı’na seçilmesinin ardından 8 Aralık’ta Ankara Barosu Başkanlığı’na Yönetim Kurulu kararı ile getirilmişti.





“RAPORUN YAYINLANMASINI İSTEDİM, YÖNETİM KURULU FARKLI YÖNDE KARAR ALDI”

İstifasını kamuoyuna yaptığı bir açıklama ile duyuran Kemal Koranel, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 25 Ocak tarihinde işkence ve kötü muamele yapıldığına dair raporun düzenlenerek başkanlığa sunulduğunu ve 26 Ocak’ta yapılan Yönetim Kurulunda raporun görüşüldüğünü hatırlattı.





Koranel, “Raporun Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Yönergesindeki hükümlere aykırı hususlar içermesine rağmen , insan haklarının üstünlüğü ve Baromuzun tarihi misyonu gereğince yayınlanması konusundaki şahsi düşüncemi Yönetim Kurulunda yer alan arkadaşlarımla paylaştım. Ancak suç ihbarında bulunulması ve akabinde suç ihbarı dilekçesi ile ekinde raporun Web sitemizde yayınlanması görüşüme rağmen çoğunluğun oyu ile raporun yayınlanmaması için aksi yönde karar alınmıştır.” ifadelerini kullandı.





“HATA YAPTIĞIMI ANLAMIŞ BULUNMAKTAYIM”

Koranel, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Bilinmelidir ki; o gün Ankara Barosunun kurumsal kimliğini korumak adına bu karara muhalefet şerhinde bulunmadım. Huzurlarınızda söylemeliyim ki, gelinen süreçte bu karara muhalefet şerhinde bulunmadığım için hata yaptığımı anlamış bulunmaktayım.”





GERGERLİOĞLU: İŞKENCE RAPORUNU AÇIKLAMAYAN BAŞKAN OLARAK GİDİYORSUN, NE DESEN BOŞ ARTIK!

Ankara Barosu’nda işkence raporunun sansürlendiğini kamuoyuna duyuran ve uzun süre konunun takipçisi olan insan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “56 gündür Ankara Barosu’na soruyordum “Niye işkence raporunu açıklamıyorsun”diye. Sonunda istifa etmiş! İstifa ederken”aslında raporun yayınlanmasından yanaydım ama çoğunluğa uydum”demiş. İşkence raporunu açıklamayan başkan olarak gidiyorsun Kemal Koranel. Ne desen boş artık!” ifadelerini kullandı.