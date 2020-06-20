Samanyolu Haber /Dünya / İşkence şüphelisi İranlı hakim yurtdışında adaletten 'intiharla' kaçtı /20 Haziran 2020 11:34

İşkence şüphelisi İranlı hakim yurtdışında adaletten 'intiharla' kaçtı

İran'da en az 20 gazetecinin işkence görmesinden sorumlu tutulan hâkim Golamreza Mansuri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir otelin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Sınır Tanımayan Gazeteciler(Reporters Sans Frontières), eski hâkimi direkt gözaltına almadıkları için Alman ve Rumen yetkililere tepki gösterdi.

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RSF'den yapılan açıklamaya göre sivil toplum kuruluşu 11 Haziran'da Mansuri'nin Almanya'da olduğunu öğrendikten sonra suç duyurusunda bulundu. RSF, Mansuri'nin daha sonra Bükreş'e geçtiğini öğrendikten sonra 13 Haziran'da da Romanya'da suç duyurusunda bulundu. RSF, hâkimi en az 20 gazeteciye işkence yapılmasından sorumlu tutarken, İran'da Mansuri'ye yozlaşma suçlamaları yöneltiliyordu.

t24'te yer alan habere göre RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Bu ani ölüm sebebiyle adalet yerini bulamayacak. RSF'nin suç duyurusundan sonra Alman ve Rumen yetkililerin uluslararası zorunluluklara uymayıp bu kişiyi gözaltına almaması şoke edici" dedi. Deloire, olanların engellenebileceğini ve ölüm engellenseydi yargının dağıtılabileceğini savundu.

Rumen yetkililer, Mansuri'nin intihar ettiğini düşünüyor.
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