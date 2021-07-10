İşkence şüphelisine ödül gibi atama

15 Temmuz’un işkencecileri arasında yer alan TEM Şube Amir Yardımcısı Elif (Uzun) Sümercan, AKP’li Cumhurbaşkanı kararıyla geçen yıl kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığında Daire Başkanlığına, bugün yayınlanan kararname ile Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdür Yardımcılığına atandı.





ADI İŞKENCE RAPORUNDA YAR ALDI

Resmi Gazete’de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdür Yardımcılığına Elif Uzun Sümercan atandı. Sümercan’ın adı Merkezi ABD’de bulunan insan hakları kurumu Advocates of Silenced Turkey (AST), “Türkiye’deki İşkenceciler” başlıklı raporuna da girmişti. Bülent Ceyhan’ın hazırladığı raporda 48 işkencecinin yaptıkları, tanıkların ve belgelerin ışığında gözler önüne seriliyor.









Elif Uzun Sümercan.





MESLEKTAŞLARI DAYANAMADI: YETER ARTIK ELİF

Raporda eski Orgeneral Akın Öztürk’e yoğun işkence yapan, meslektaşlarının da artık dayanamayıp ‘yeter artık Elif’ dedikleri kişinin TEM Şube Amir Yardımcısı Elif Sümercan olduğu bilgisi veriliyor. 15 Temmuz sonrası gözaltında en ağır işkence gören isimlerden biri de eski Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk’tü. Kulağı kesik ve darp edilmiş şekilde devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı ve resmi televizyon kanalı TRT’de görüntüleri yayınlanan Öztürk’ün gördüğü işkenceleri özellikle o sırada gözaltında bulunan görgü tanıkları detaylı bir şekilde basın yayın kuruluşlarına anlatmıştı.





EŞİ DE ABD’DE ARANIYOR

İşkenceci olmasının deşifre olmasının ardından Twitter hesabını korumaya alan Sümercan, özel hayatı ihlal edildiği gerekçesiyle hakkındaki haberlere ve twitter mesajlarına erişim yasağı kararı aldırdı. Sümercan’ın daha sonra da soyadına “Uzun” ekletmesi dikkat çekti. Elif Sümercan ile ilgili raporda bir başka bilgi de dikkat çekiyor. Sümercan’ın eşi Mustafa Murat Sümercan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olaylı ABD ziyareti sırasında sivilleri darp eden polislerden biri. ABD’de hakkında yakalama kararı çıkarılan Mustafa Murat Sümercan arananlar listesinde.