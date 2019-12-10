İşkence vakaları arttı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporunu açıkladı.







‘UMARIM HÜKÜMET AİHM KARARINA DİRENMEZ’







Konuşmasına AİHM’in Osman Kavala kararını hatırlatarak başlayan Tanrıkulu, “AİHM kararını açıkladı ve ihlal tespitinde bulundu. Umarım hükümet bu ihlal tespitinin gereğini derhal yerine getirir, Selahattin Demirtaş kararı gibi askıda bırakmaz, AİHM kararına direnmez ve Kavala bir an önce özgürlüğüne kavuşuruz” dedi.





2019’UN İLK 11 AYINDA 2 BİN 656 YAŞAM HAKKI İHLALİ YAŞANDI





Derya Okatan’ın Artı Gerçek’te yayınlanan haberine göre; “AKP iktidarı döneminde hukuk askıda, insan hakları ayaklar altında” diyen Tanrıkulu, birçok alanda çok ağır ihlaller yaşandığını söyledi.





OHAL’in etkilerinin halen devam ettiğini belirten Tanrıkulu, OHAL Komisyonu’na yapılan 130 bin başvurudan 90 bininin karara bağlandığını, 82 bin başvurunun reddedildiğin, 8 bin civarında kabul kararı verildiğini aktardı. Tanrıkulu, “Haksız hukuksuz bir şekilde KHK ile atılan ve sivil ölüme mahkûm edilen binlerce kamu görevlisinin süreçleri ise hala devam ediyor” dedi.





Yaşam hakkı ihlallerinin her alanda devam ettiğini söyleyen Tanrıkulu’nun raporuna göre, 2019 yılının 11 ayında toplam 2 bin 656 yaşam hakkı ihlali yaşandı:





‘İŞKENCE SUÇU SAHTE TUTANAKLARLA GİZLENİYOR’





İşkencenin sistematik olarak devam ettiğini ifade eden Tanrıkulu, hem gözaltı merkezlerinde hem cezaevinde hem de gözaltına alırken işkence ve kötü muamele uygulandığını kaydetti. Tanrıkulu, 2018 yılı adli istatistik verilerine göre geçen yıl işkence ve kötü muamele suçundan açılan dava sayısının 2 bin 196 olduğunu bildirdi.





“Bu rakamın kendisi bile işkencenin nasıl iradi bir pratik olarak Türkiye’de devam ettiğinin göstergesi” diyen Tanrıkulu, işkence suçunun üzerini örtmek için “polise mukavemet ve direnme” davalarında ciddi artış yaşandığını söyledi.





Tanrıkulu, “2018 yılında 163 bin kişi halkında ‘polise mukavemet ve direnme’ suçundan soruşturma başlatılmış, bunlardan 46 bini hakkında dava açılmış. Bu korkunç bir rakam. Herhalde yurttaşlarımız cesaret hapı içmediler. Olağanüstü bir biçimde AKP döneminde bu sayı artmış, ondan öncesinde yok. Sahte ‘polise mukavemet’ tutanakları ile işkence suçları gizlenmeye çalışılıyor” dedi.





2512 İŞKENCE SUÇU İŞLENDİ





Tanrıkulu’nun hazırladığı rapora göre 2019 yılının 11 ayında 1389 işkence vakası kaydedildi. Ancak toplantı ve gösterilerde dövülerek, gaz sıkılarak, ters kelepçe takılarak gözaltına alınanlar ile işkence gördüğü halde bunu açıklamayan, suç duyurusunda bulunmayanlar dikkate alındığında gerçek sayının çok daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.





Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olayı ise kayıtlara 1123 olarak geçti.