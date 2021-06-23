Samanyolu Haber /Dünya / 'İşkence ve zorla adam kaçırmadan' Fransa'da yargılanacaklar /23 Haziran 2021 09:36

'İşkence ve zorla adam kaçırmadan' Fransa'da yargılanacaklar

Fransa'da iki Fransız şirketindeki dört yönetici hakkında, Libya eski diktatörü Kaddafi ve Mısır hükümetine muhalif şahsiyetleri gözetlemeleri için yardım ettikleri gerekçesiyle "işkence ve zorla kaybetme eylemlerinde suç ortaklığı" suçundan dava açıldı.

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Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) Salı günü yaptığı açıklamada, Fransa’da iki Fransız şirketindeki dört yönetici hakkında Libya’nın eski diktatörü Muammer Kaddafi ve Mısır hükümetine muhalif kişileri gözetlemeleri için yardım etmek suçundan dava açıldığını duyurdu.

Amesys adlı şirketin eski başkanı Philippe Vannier hakkında geçen hafta Paris’te “işkence eylemlerinde suç ortaklığı” suçlamasıyla dava açıldığı Fransız adli kaynakları tarafından doğrulandı. Nexa Technologies adlı şirketin başkanı Olivier Bohbot ve diğer iki yönetici ise “işkence ve zorla kaybetme eylemlerinde suç ortaklığı” ile suçlanıyor. Sözkonusu Libyalı ve Mısırlı muhaliflerin daha sonra gözaltına alınarak işkence gördüğü belirtildi.

Firmaların Libya ve Mısır’a rejim karşıtlarını takip etmek için kullanılan internet gözetleme cihazlarını sattığı kaydediliyor. FIDH avukatları Clémence Bectarte ve Patrick Baudouin yaptıkları açıklamada “Bu, sahada her gün gördüğümüz şeylerin – bu gözetim şirketlerinin faaliyetleri ile insan hakları ihlalleri arasındaki bağlantıların – suç olarak kabul edilebileceğini ve suç ortaklığı suçlamalarına yol açabileceğini gösteren önemli bir adımdır.” dediler.

Amesys, Kaddafi hükümetine ileri derece teknolojik yazılımlar sağlayarak muhaliflerin internet mesajlarını gizlice ele geçirmesine yol açmakla suçlanıyor. Nexa Technologies şirketi ise Amesys’in gerçek zamanlı mesaj veya çağrı izleme yeteneğine sahip “Cerebro” adlı yazılımının güncellenmiş bir sürümünü Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi hükümetine satmakla suçlanıyor. FIDH, yargıçların benzer teknolojilerin Suudi Arabistan’a satışını da araştırdığını söyledi.
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