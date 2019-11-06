Samanyolu Haber /Gündem / Çin devleti ile işbirliği /06 Kasım 2019 20:36

Çin devleti ile işbirliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Türkistan’ın çöllerinde inşa edilen toplama kamplarında yüz binlerce Uygur Türkü’nü felakete mahkûm eden Çin ile yeni dönemde iş birliğine gideceklerini söyledi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi Bakan Yardımcısı Gao Jianmin başkanlığındaki heyeti Beştepe'de kabul etti.

Doğu Türkistan’ın çöllerindeki toplama kamplarında yüz binlerce Uygur Türk’ünü felakete sürükleyen Çin ile iş birliği mesajları veren Altun, Çinli yetkililere, "Yeni dönemde Türkiye ve Çin'in yeni iş birliği felsefesine uygun şekilde medya ve iletişim alanında da çok yakın bir koordinasyon halinde çalışması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin tek taraflı bir dünya düzeni yerine, uluslararası hukukun esas olduğu çok taraflılığı savunduğuna işaret eden Altun, bu süreçte Çin'i her zaman en önemli paydaşlardan biri olarak değerlendirdiklerini aktardı.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, Türkiye ve Çin arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılması noktasında devlet başkanları başta olmak üzere çok somut bir siyasi iradenin söz konusu olduğuna dikkati çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin devleti ile işbirliği Sonraki Haber >>

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Nereden çıktı bu traktör

Nereden çıktı bu traktör

Alevler binayı bir anda sardı

Alevler binayı bir anda sardı

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:52:32