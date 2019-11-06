Çin devleti ile işbirliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi Bakan Yardımcısı Gao Jianmin başkanlığındaki heyeti Beştepe'de kabul etti.







Doğu Türkistan’ın çöllerindeki toplama kamplarında yüz binlerce Uygur Türk’ünü felakete sürükleyen Çin ile iş birliği mesajları veren Altun, Çinli yetkililere, "Yeni dönemde Türkiye ve Çin'in yeni iş birliği felsefesine uygun şekilde medya ve iletişim alanında da çok yakın bir koordinasyon halinde çalışması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.





Türkiye'nin tek taraflı bir dünya düzeni yerine, uluslararası hukukun esas olduğu çok taraflılığı savunduğuna işaret eden Altun, bu süreçte Çin'i her zaman en önemli paydaşlardan biri olarak değerlendirdiklerini aktardı.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, Türkiye ve Çin arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılması noktasında devlet başkanları başta olmak üzere çok somut bir siyasi iradenin söz konusu olduğuna dikkati çekti.