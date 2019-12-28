İşkenceci polislere disiplin cezası bile yok

Murat Konuş adlı yurttaşa işkence yaparak ölümüne sebep olan ve müebbet hapis cezasına çarptırılmalarına rağmen tutuklanmayan 4 polisin görevden alınması için Konuş ailesinin avukatı İçişleri Bakanlığı’na ve CİMER başvurdu. CİMER’e yapılan başvuruya cevap veren İstanbul Emniyeti, 4 polis hakkında 2011 yılında bir disiplin soruşturması yürütüldüğünü ve “Ceza tayinine yer olmadığı” kararı verildiğini belirtti. Yeni bir disiplin soruşturması için ise olayın yaşandığı tarihin üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçtiğini belirten emniyet müdürlüğü zamanaşımı nedeniyle polislere disiplin cezası verilemeyeceğini savundu.





Adli bir suça karışan Murat Konuş, 07 Ocak 2010 tarihinde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece’deki evinde gözaltına alındı. Konuş, gözaltına alındığı sırada üzerine atlanılarak yere yatırıldı. Yere düşmesinin ardından elleri kelepçelendi. Daha sonra battaniye içerisinde hastaneye kaldırılan Konuş yaşamını yitirdi. Yapılan otopsi sonucu Konuş’un gözaltında uğradığı işkence sonucu öldüğü kesinleşti. Raporda Konuş’un kaburgalarının kırıldığı, kafasına ağır darbeler aldığı aktarıldı. İşkenceci polisler hakkında dava açıldı. Ancak dava çok ağır ilerledi.





7 polis hakkında açılan davaya 10 yılın ardından Temmuz 2019’da karar verildi. Sanık polisler Oktay Kapsız, Ramazan Adıgüzel, Murat Ertürk ve Abdülcelil Karadağ hakkında “İşkence sonucu ölüme neden olma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim yapan mahkeme heyeti sanıklara müebbet hapis cezası verdi. Ancak sanıklara müebbet hapis cezası veren heyet tutuklama kararı vermedi. Diğer 3 sanık polis ise beraat etti.





AİLE İSYAN ETTİ

Sanık polislerin tutuklanmamasına ve halen göreve devam etmesine tepki gösteren Konuş ailesinin avukatı Nuri Köse, İçişleri Bakanlığı’na ve CİMER’e başvurdu. CİMER’e yapılan başvuruya İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü yanıt verdi. Yanıtta sanıklar hakkında 2011 yılında Emniyet tarafından bir disiplin soruşturması yapıldığı ve “ceza tayinine yer olmadığı” kararı verildiği aktarıldı. Devlet Memurları Kanunu’nda bir suçun işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanması gerektiği belirtilen yanıtta, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı kaydedildi. Polisler hakkında ise hükmün kesinleşmesiyle beraber işlem yapılacağı belirtildi.





Halen görevde olan sanıklar arasında yer alan Emniyet Müdürü Oktay Kapsız geçen aylarda Hakkâri Çukurca’dan tayininin çıktığı Muğla’ya devlet töreniyle uğurlanmıştı.