Samanyolu Haber /Gündem / İşkenceciler için hesap vakti: Erdoğan rejimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülüyor /24 Mayıs 2022 14:11

İşkenceciler için hesap vakti: Erdoğan rejimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülüyor

15 Temmuz sonrası Saray Rejiminin yaptığı, soykırıma varan insan hakları ihlallerini yargılayan Turkey Tribunal, deliller ve tanıklarıyla birlikte davayı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşıyor.

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15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de, Erdoğan’ın inşa ettiği Saray rejimi Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik tarihte eşine az rastlanır bir soykırım başlattı.

Hareket mensuplarına yönelik zorla alıkoyma, keyfi tutuklamalar, işkence ve adam kaçırma gibi suçlar devlet kurumları eliyle gerçekleştirildi.

Yapılan zulüm, yurtiçinde dillendirilemese de yurtdışındaki bazı hukukçuların dikkatini çekecek boyutlara ulaştı.

TARAFSIZ YARGIÇLAR YARGILADI

İsviçre’nin Cenevre kentinde geçen Eylül ayında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıçları, insan hakları savunucuları ile önde gelen hukukçularından oluşan Turkey Tribunal Mahkemesi, Erdoğan rejimini yargıladı.

Cenevre’de beş gün süren Turkey Tribunal Mahkemesi’nde 15 Temmuz'dan sonra kaçırılan, işkence gören, hukuksuz yargılamalara maruz kalan, ya da Türkiye’den yurtdışına kaçmak zorunda kalan onlarca tanık dinlendi.

Mahkeme, Erdoğan rejiminin sistematik işkence ve kötü muameleler ile insanlığa karşı suç işlediğine karar verdi.

Kararı açıklayan mahkemenin Başkanı Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens, “Bu karar hukuki açıdan bir yetkisi olmayabilir ama ahlaki olarak bağlayıcılığı elbette olacaktır. Mahkeme heyeti saygın hakimlerden oluşmaktadır ve Türkiye’ye karşı tarafsızdırlar. Tribunal, tanıkların katılımlarını ve sessizlik duvarlarını yıkması sebebi ile çok önemlidir. Tanıkların uğradığı fiziki ve psikolojik işkenceler bağımsız raporları da doğrulamaktadır” ifadelerini kullandı.

LAHEY’E BAŞVURU DİLEKÇESİ HAZIR

Turkey Tribunal Mahkemesi, tanık ifadeleri, belgeler, görgü tanıkları ve diğer resmi evraklarla hazırladığı dosyayı yarın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) sunacağını duyurdu.

Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, 20 yıl önce savaş suçları ve insanlığa karşı suçların zanlılarını yargılamak için kurulan uluslararası bir mahkeme.

Tribunal, bir süredir Erdoğan Rejimi tarafından insan hakları ihlallerine maruz kalanların tanıklık yapmaları için kendilerine ulaşmalarını bekliyordu.

“Sistematik insan kaçırmalar, işkence ve keyfi tutuklamalar” suçlamalar arasında. Mahkemenin 900’den fazla tanık ifadesi ve delille dosya oluşturduğu öğrenildi.

Turkey Tribunal’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Dilekçesi hazır… Büyük haber için yarını bekleyin! #TurkeyTribunal” denildi.
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