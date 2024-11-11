Samanyolu Haber /Gündem / İşkenceciler için yeni bir dönem başladı: 15 Temmuz işkencecileri BM raporunda /11 Kasım 2024 12:40

İşkenceciler için yeni bir dönem başladı: 15 Temmuz işkencecileri BM raporunda

15 Temmuz'un işkenceci isimleri büyük bir şok yaşıyor. BM’nin en güçlü organlarından olan İnsan Hakları Konseyi’nde Türkiye’nin insan hakları karnesi masaya yatırıldı ve işkencecilerin isimleri tek tek BM'nin raporuna girdi. KHK'lı yargıçlar Hasan Dursun ve Ramazan F. Güzel, gelişmeleri YouTube'de masaya yatırdı.

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Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri resmi olarak da kayıtlara girdi. CrossBorder Jurists'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "
"Derneğimiz ile birlikte 60 sivil toplum örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi tarafından Türkiye hakkında hazırlanacak Sonuç Gözlem Raporu'nun hazırlanmasına kaynaklık etmesi için 70'den fazla gölge raporu hazırlayıp sundu. Bu bilgiler çerçevesinde BM İnsan Hakları Komitesi, Türkiye'de yaşanan sistematik hak ihlallerine raporunda ayrıntılı şekilde yer verdi." denildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde geçtiğimiz günlerde yapılan önemli toplantıdan kritik sonuçlar çıktı. 14 Ekim ile 8 Kasım arasında yapılan oturumlarda üye ülkelerin insan hakları durumları ele alındı. Türkiye oturumu ise 23-24 Ekim tarihinde yapıldı.

Oturumlarda Birleşmiş Milletler raportörleri Türkiye’ye ile ilgi STK raporlarını, bireysel başvuruları ve uluslararası raporları ele alıp Türk heyetini sorguladı.  Aralarında Adalet ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin de olduğu 20 kişilik Türk heyeti BM raportörleri karşısında hayli sıkıntılı anlar yaşadı.

Söz konusu oturumu kritik yapan gelişmelerden birisi de şu; BM Raportörleri Türk STK’ların raporlarını 3 gün boyunca inceleyip verileri teyit ettikten sonra BM Web sayfasına koydu. Yani bugün BM internet sayfasında Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri tüm detaylarıyla görülebiliyor.


Bu kritik gelişmeleri KHK'lı savcı Dr. Hasan Dursun ile yine KHK mağduru olan hakim Ramazan F.Güzel, TV Fokus isimli Youtube kanalında masaya yatırdı. Dikkat çeken programı YouTube'den izleyebilirsiniz!




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