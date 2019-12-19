İşkencecilere hatırlatın: Mutlaka yargılanacaklar!

Türkiye'de işkence yapanlar veya göz yumanlar için zaman aşımı yok . Arjantin’deki askeri diktatörlük rejiminin Ünlü işkenceci polisinin 34 yıl sonra yargılanacak olması bunun en önemli örneği oldu . 66 yaşındaki Mario Sandoval’ı ülkesine iade edildi Arjantin’deki askeri diktatörlük rejiminin sona ermesinden sonra 1985’te Fransa’ya göç eden ve 1997 yılında Fransız vatandaşlığına geçen Sandoval Arjantinli savcılarca aralarında işkencenin de olduğu 600’den fazla insan hakkı ihlaliyle ve ölüm olayları ile suçlanıyor.





Beş insan hakları kuruluşu Türkiye’deki hak ihlalleri, işkence ve kötü muamele olayları hakkında uluslararası soruşturma açılması için BM İşkenceyle Mücadele Komitesi’ne ortak başvuru yapmıştı .











Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları Savunucuları Birliği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Susturulmuş Türkiye’nin Avukatları, İnsan Hakları Savunucuları ve Stockholm Özgürlük Merkezi, birlikte kaleme aldıkları dilekçeyi inceliyor ve Türkiye hakkında bir soruşturma açacak. 7 Haziran'da yapılan başvurunun ardından da Türkiye'den yine işkence haberleri geldi. Özellikle Ankara Emniyetinde sistematik bir şekilde gözaltılarda işkence haberleri geliyor.





Fransa örneğinde olduğu gibi işkence soruşturmalarında zaman aşımı uygulanmıyor. Bu sebeple Türkiye'deki işkence iddialarıyla ilgili BM'nin mutlaka harekete geçeceğini söyleyen Adalet Bakanlığı İnsan Hakları komitesi kurucusu ,İhraç Hakim Talip Aydın sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı





Türkiye'de İşkencenin Her operasyonla sistemli şekilde tekrarlandığına dikkat çeken Aydın ' İşkenceyi önleme adına yapılacak “ETKİLİ” hareketin BM'nin soruşturmasının duyurulması gerektiğini vurguladı







