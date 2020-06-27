Samanyolu Haber /Gündem / "İşkencecilerimi tanıyorum, er ya da geç yargılanacaklar" /27 Haziran 2020 12:19

"İşkencecilerimi tanıyorum, er ya da geç yargılanacaklar"

15 Temmuz sonrası gözaltına alınan Gazeteci Tuncer Çetinkaya, 22 ay tutuklu kaldığı dönemde uğradığı işkenceyi Bold Medya’ya anlattı. Çetinkaya, işkencecilerinin er veya geç yargılanacağını kaydetti.

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Gazeteci Tuncer Çetinkaya 15 Temmuz 2016 sonrası gözaltına alındı ve 22 ay cezaevinde kaldı. Çetinkaya bu süreçte maruz kaldığı işkenceyi Bold Medya ekibine anlattı. Çetinkaya, kendisine işkence uygulayanları tanıdığını belirterek, onların er veya geç yargılanacağını kaydetti.

AVUKAT DURAN: İŞKENCE ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIYOR

26 Haziran Dünya İşkence Mağdurları Dayanışma Gününde avukat Fikret Duran ve insan hakları savunucusu Oğuzhan Albayrak Türkiye’de yaşanan işkence olaylarına ilişkin açıklamalar yaptı. İşkencenin zaman aşımına uğramayacağını, hukuk yoluyla haklarının er yada geç geri alınabileceğine vurgu yapıldı.
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