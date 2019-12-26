İşkenceden müebbete mahkûm polise...

İstanbul Laleli’de 2009’da bir esnafa ait 1 milyon 200 bin dolar kuryeler aracılığıyla taşınırken gasp edildi. Polis, olayla ilgili olarak 2010’da 29 kişiyi gözaltına aldı.





Şüphelilerden biri de Murat Konuş idi. Saat 08:12’de Asayiş Büro'ya yürüyerek götürülen Konuş yaklaşık 3 saat sonra bir battaniye içerisinde polis merkezinden çıkarılarak hastaneye götürüldü.





Bir saat sonrasında da götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.





OKTAY KAPSIZ TEMMUZ AYINDA MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI





Otopsi raporunda Konuş’un gözaltında maruz kaldığı işkence sonucu öldüğü belirtildi. Ölümüne kafasına aldığı ağır darbelerin sebep olduğu ifade edildi.





Raporun akabinde 7 polis hakkında dava açıldı. Tutuklanan polisler daha sonra serbest bırakıldı.





Tarafsız Haber Ajansı’nın haberine göre İstanbul 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi temmuz ayında 4 polisi suçlu buldu.





Tutuksuz yargılanan Oktay Kapsız, Ramazan Adıgüzel, Murat Ertürk ve Abdülcelil Karadağ “işkence sonucu ölüme sebep olma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.





MAHKEME İŞKENCECİ POLİSLERİ TUTUKLAMADI





Ceza indirim yapılarak müebbet hapse çevrildi. Sanıklara müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuklama kararı vermedi.





İşkence vakasının yaşandığı dönemde İstanbul Beşiktaş’ta komiser olarak görev yapan sanık polislerden Oktay Kapsız işkenceden yargılanmasına rağmen ilerleyen yıllarda 4'üncü sınıf Emniyet müdürlüğüne kadar yükseldi.





Davanın karara bağlandığı temmuz ayında Hakkari Çukurca Emniyet Müdürü olarak görev yapan Kapsız’ın tayini kasım ayında Muğla’ya çıktı.





Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk (solda) Oktay Kapsız’a teşekkür belgesi verdi.







Kapsız, Çukurca’dan Muğla’ya devletin üst düzey görevlileri tarafından taltif edilerek uğurlandı.





AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI KAPSIZ'IN ONURUNA YEMEK VERDİ





Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Kapsız’a teşekkür belgesi verirken çekilen fotoğrafı kaymakamlığın internet sitesine koydurdu.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) adayı olarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Çukurca Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar ise Kapsız ile yemekte bir araya geldi.





Yemeğin sonunda Kapsız’a plaket veren AKP'li Belediye Başkanı Dündar (solda) halı da hediye etti. Dündar da Kaymakam Öztürk gibi Kapsız ile çektirdiği fotoğrafları paylaştı.