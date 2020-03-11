İşkencenin İslam’da ve hukukta yeri var mı?

İlahiyatçı - Yazar Ergun Çapan , ALGILAR VE GERÇEKLER You Tube kanalında Türkiye'deki işkence iddialarıyla ilgili bir video yayınladı.

Özellikle kendini dindar olarak tanımlayan bir iktidar döneminde işkencenin sistematik bir şekilde yerleşmesi konusuna değinen Çapan ''İşkence suçunun' dini yönünü inceledi.









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Kuranı Kerim'de işkence ilgili ayetlerden örnekler veren Çapan Kur’an-ı Kerîm’de, İşkenceyi yasaklayan en önemli deliller sıraladı





Kur’an, insanın en şerefli ve saygın bir varlık olduğunu bildirmiş (İsra, 17/70) ve ona eziyet ve işkence yapılmasını yasaklamıştır: “Mümin erkek ve mümin kadınlara haksız yere, kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler, bir iftira ve aşikâr bir günah yüklenmişlerdir.” (Ahzap, 33/58)







Ergun Çapan ayrıca Peygamber Efendimiz'in hadislerinden de örnek verdi



İslam, insan hayatına, şeref ve haysiyetine çok büyük değer vermiş ve hayatın her safhasında onu koruyacak prensipler getirdiğine dikkat çeken Ergun Çapan onun bu saygınlığına gölge düşürecek her türlü davranışın dinen yasaklandığını söyledi.