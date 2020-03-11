Samanyolu Haber /Gündem / İşkencenin İslam’da ve hukukta yeri var mı? /11 Mart 2020 13:14

İşkencenin İslam’da ve hukukta yeri var mı?

Modern hukuk sistemlerinde işkence yapmak yasaklanmış ve işkence suçu için zamanaşımının söz konusu olmadığı şekilde insanlık suçu sayılmıştır. Peki İslam Dini İşkenceyi nasıl tanımlar

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İlahiyatçı - Yazar Ergun Çapan ,  ALGILAR VE GERÇEKLER You Tube kanalında Türkiye'deki işkence iddialarıyla ilgili bir video yayınladı. 
Özellikle kendini dindar olarak tanımlayan bir iktidar döneminde işkencenin sistematik bir şekilde yerleşmesi konusuna değinen Çapan ''İşkence suçunun' dini yönünü inceledi. 


İslam, insan hayatına, şeref ve haysiyetine çok büyük değer vermiş ve hayatın her safhasında onu koruyacak prensipler getirdiğine dikkat çeken Ergun Çapan onun bu saygınlığına gölge düşürecek her türlü davranışın dinen yasaklandığını söyledi. 

Kuranı Kerim'de işkence ilgili ayetlerden örnekler veren Çapan Kur’an-ı Kerîm’de, İşkenceyi yasaklayan en önemli deliller sıraladı 

Kur’an, insanın en şerefli ve saygın bir varlık olduğunu bildirmiş (İsra, 17/70) ve ona eziyet ve işkence yapılmasını yasaklamıştır: “Mümin erkek ve mümin kadınlara haksız yere, kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler, bir iftira ve aşikâr bir günah yüklenmişlerdir.” (Ahzap, 33/58)

Ergun Çapan ayrıca Peygamber Efendimiz'in hadislerinden de örnek verdi
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