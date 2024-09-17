Samanyolu Haber /Gündem / İşkenceye devam: İki polis motosikletliyi tenhaya götürüp öldüresiye dövdüler /17 Eylül 2024 14:41

İşkenceye devam: İki polis motosikletliyi tenhaya götürüp öldüresiye dövdüler

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde polis ekipleri denetim sırasında durdurdukları motosiklet sürücüsü İ.A. ile tartıştı. Tartışmanın devamında polisler motosikletliyi tenha bir alana götürdü, dakikalarca darp etti. Darp anlarının görüntüleri ortaya çıkınca Kaymakamlık soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Şanlıurfa Viranşehir’de motosikletli polis timleri, yaptıkları denetimde motosiklet sürücüsü İ.A.’yı durdurarak arama yapmak istedi. Daha önce suç kaydı olduğu ileri sürülen İ.A. ile polisler arasında tartışma çıktı.

TENHA ALANDA DAKİKALARCA DÖVDÜLER
HalkTV.com'da yer alan habere göre tartışma sırasında polis memurları, İ.A.’yı yol kenarına çekerek dakikalarca darbetti.

Olay, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

KAYMAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Viranşehir Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bazı polis memurlarının bir vatandaşı orantısız güç kullanarak darbettiğine ilişkin iddialar hakkında Kaymakamlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış olup konu titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Gözaltına alınan İ.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşkenceye devam: İki polis motosikletliyi tenhaya götürüp... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:49:53