Samanyolu Haber /Gündem / ‘İşkenceyi inkar ‘cezasızlık’ demektir: Cezasızlık varsa, işkence de vardır’ /13 Kasım 2021 17:32

‘İşkenceyi inkar ‘cezasızlık’ demektir: Cezasızlık varsa, işkence de vardır’

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Adalet Bakanı Gül’ün 'Türkiye’de işkencenin gündem olmaktan çıktığı' yönündeki sözlerine yanıt verdi: "Sadece 2021’in ilk 10 ayında TİHV’e yapılan 815 başvuru bile işkence gerçeğini gösteriyor. İnkar etmek, cezasızlık politikasıdır. Cezasızlık varsa, işkence de vardır.”

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Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün “İşkenceler, faili meçhuller dönemi mevzubahis olmaktan çıkmıştır” şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

TİHV, sosyal medya hesabından bir tablo yayınlayarak işkence ve kötü muamele nedeniyle aldıkları başvuru sayısını açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2015-31 Ekim 2021 tarihleri arasında 4 bin 610 kişi TİHV’e işkence ve kötü muamele nedeniyle başvuruda bulundu.


SADECE 10 AYDA 815 İŞKENCE BAŞVURUSU

Tabloya göre, 2020’de 605 başvurunun yapıldığı görülürken 2021’in ilk 10 ayında bu sayı 815’e çıktı. TİHV’in sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

‘CEZASIZLIK VARSA İŞKENCE DE VARDIR’ 

“İşkence ve diğer kötü muamele dün de bugün de ülkemizin bir gerçeğidir. Sadece 2021’in ilk 10 ayında TİHV’e yapılan 815 başvuru bile bunu gösteriyor. İnkar etmek, cezasızlık politikasıdır. Cezasızlık varsa işkence de vardır. İşkencesiz bir dünya mümkün! Yeter ki istensin.”
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