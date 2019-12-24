İşkenceyi teşvik eden Cem Küçük dünya gündeminde

Cem Küçük, Fuat Uğur’la birlikte yaptığı Medya Kritik programında Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında yargılananların hapishanede konuşturulamamasından şikayet ederek, işkenceyle konuşturma tavsiyeler veriyordu.



Cem Küçük’ün bu açıklamalarına sosyal medyada büyük tepki geldi. ‘CemKüçük İnsanlıkSuçuİşliyor’ başlığı twittterda dünya gündeminde 6., Türkiye gündeminde ise 5. sırada yer aldı.

‘Başka türlü de konuşturma teknikleri var; sallandır camdan aşağıya’





Programda İsrail gizli servisi MOSSAD’ın yöntemlerinden örnekler veren Cem Küçük, tutuklu Ali Fuat Yılmazer, Alaaddin Kaya ve Mehmet Partigöç’ün konuşturulması için insanlık dışı yöntemler anlatıyor:





“17/25 oldu diyelim İsrail’e yaptılar, olabilir. Dünyanın her yerinde her gün 15-20 toplu ölüm duyardık, trafik kazası, intihar etti, toplu intihar etti, uyuşturucuyu fazla basmış, aşırı alkolden gitti, dayanamadı köprüden atladı. Bir sürü gerekçe bulurlar. Burada da şimdi bunlara acıma, bütün yöntemleri düşünmelisin.













