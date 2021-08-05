İşkenceyle öldürülen Gökhan Açıkkollu’nun vefatının üzerinden 5 yıl geçti

KHK’lı tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu beş yıl önce bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bodrum katındaki C-3 Nezarethanesi’nde hayatını kaybetti. Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı imzasını taşıyan rapora göre Gökhan Açıkkollu, işkence ve şeker ilaçlarının verilmemesi gibi bir dizi nedenden dolayı nezarethanede kalp krizi geçirdi.





Ailesi, ölümünün ardından işkencecilerden şikayetçi oldu. Eşine işkence yapıldığını kırık gözlüğüne ulaşarak ortaya çıkaran Mümine Tülay Açıkkollu’nun yaptığı suç duyurusuna savcı ‘kovuşturmaya gerek yoktur’ diyerek takipsizlik kararı verdi.





13 GÜNLÜK KAMERA KAYITLARI GİZLENDİ

O gün nezarethanede bir avukat ile biri profesör olmak üzere 3 adli tıp uzmanı vardı. Onlar, beş yıldır üstü örtülmeye çalışan işkenceyle ölümün yakın tanıklarıydı. Savcı bu şahitlerden hiçbirini dinlemedi.





Açıkkollu’nun işkenceye götürülürken ve yarı baygın halde işkenceden getirilirken nezarethane kameralarında görüldüğü belirtilen ifadeler üzerine, aile avukatları görüntüleri talep etti. Avukatlar 13 günlük kamera kayıtlarının tamamını isterken savcı sadece 1 saat 25 dakikalık kalp krizi anına ilişkin görüntüleri dava dosyasına koydu. BOLD’un ulaştığı o görüntüler bile Açıkkollu’nun ölümündeki ihmalleri ortaya koyuyor.





Görüntülerde Açıkkollu’nun tek kişilik hücrede 5 kişiyle tutulduğu, üç kişiyle aynı yatakta yattığı, krizin başlangıç anında polislerden dakikalarca yardım istediği ancak yardım gelmediği görülüyor. Çaresizce yatağına dönen Açıkkollu bir süre sonra kriz geçiriyor ve hayatını kaybediyor.





“DÖVE DÖVE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR”

Gökhan Açıkkollu’nun gözaltında işkenceyle ölümüne şahitlik eden avukat Engin Emrah Biçer, daha Silivri Cezaevi yönetimine verdiği 20 Eylül 2016 tarihli dilekçesinde, “Gözaltında iken yaklaşık 14 gün başka bir dosyadan gözaltına alınan öğretmen Gökhan Açıkkollu ile beraber kaldık. Kendisi gözaltında iken döve döve öldürülmüştür. Bu duruma en az 15 kişi şahittir. Deliller sabittir. Bu kişi için açılan bir soruşturma olup olmadığının, var ise soruşturma numarasının tarafıma bildirilmesini saygılarımla talep ederim” diye yazdı.





Tanıklardan adli tıp uzmanı Emrah Gürol Berber de Ece Sevim Öztürk’e verdiği röportajlarda işkenceyi açıkça anlattı. Gökhan Açıkkollu ve ailesinin yaşadığı tüm süreci Bold Medya belgelerin ve tanıkların ışığında “Kırık Gözlük” adıyla belgeselleştirildi.







