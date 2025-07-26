Samanyolu Haber /Gündem / İskenderun’dan kötü haber: /26 Temmuz 2025 09:30

İskenderun’dan kötü haber:

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda öğle saatlerinden sonra askerlerin toplu şekilde rahatsızlandığı, en az 9 askerin yüksek ateş şikayetiyle hastaneye sevk edildiği ve ikisi hayatını kaybettiği öğrenildi.

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İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda öğle saatlerinden sonra askerlerin toplu şekilde rahatsızlandığı, en az 9 askerin yüksek ateş şikayetiyle hastaneye sevk edildiği bildirildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen iki asker şehit oldu. Diğer 7 askerin hastanede tedavileri sürüyor.

Gazeteci Mustafa Dilek’in haberine göre; askerler öğleden sonra, yaklaşık saat 16.00 sonrası rahatsızlanarak acil servislere kaldırıldı.

Şehit olan askerlerin isimlerinin; 29 yaşındaki Semih E. ve 29 yaşındaki Halit K. olduğu belirlendi. Öte yandan hastaneye kaldırılan askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları öğrenildi.

Askerlerin gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken Milli Savunma Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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