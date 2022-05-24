'İSKİ 2021 Yılı Faaliyet Raporu' kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı meclis toplantılarının üçüncüsü bugün Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı.Toplantıda, aylık öğrenci abonman ücretinin İBB tarafından sübvanse edilmesinin gündeme gelmesinin ardından İSKİ Olağan Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin 2021 Faaliyet Raporu görüşüldü. İSKİ faaliyet raporunun okunmasının ardından parti temsilcileri söz alarak faaliyet raporuna dair değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca İSKİ Genel Kurulunda, 2022 yılı su ve atık su tarifelerine, 2022 yılı mart ve nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının tüm kademelerinde uygulanması teklifi görüşüldü.İSKİ 2021 yılı faaliyet raporu ilgili yasaya göre ret oyları dörtte üç çoğunluğu sağlayamadığı için hukuken kabul edilmiş sayıldı.Komisyon raporunun, 4 No'lu maddesine göre 2022 Yılı Su ve Atık Su Tarifelerine, 2022 yılı mart ve nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının tüm kademelerinden uygulanması, inceleme sonucunda nisan ayında zam yapıldığı gerekçesiyle bir sonraki olağanüstü komisyonda görüşülmek üzere iadesi uygun görüldü.4 No'lu rapor düzeltilmiş haliyle oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, zam tarifesi bir sonraki komisyonda görüşülecek.