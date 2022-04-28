İSKİ yönetiminden 'Abone Konseyi' kararı

İstanbul'da vatandaşlara kullanım suyu ulaştırma görevindeki İSKİ yönetiminin yeni bir karar alarak 'Abone Konseyi' adı altında yeni bir oluşuma gittiği aktarıldı.



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; İSKİ'nin kurduğu Abone Konseyi, ilk toplantısını Genel Müdürlük yerleşkesi Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu’nda yaptı. Burada konuşan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şafak Başa, İSKİ’nin vatandaş odaklı uygulamalarına dair bilgiler verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; İSKİ'nin kurduğu Abone Konseyi, ilk toplantısını Genel Müdürlük yerleşkesi Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu’nda yaptı. Burada konuşan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şafak Başa, İSKİ’nin vatandaş odaklı uygulamalarına dair bilgiler verdi.

MERMUTLU: İSKİ’NİN SUYU İÇİLEBİLİR KALİTEDE





Başa’nın sunumunun ardından İstanbul’un 39 ilçesinden gelen Abone Konseyi üyeleri, İSKİ’nin çalışmalarına dair görüş ve önerilerini paylaştı. Konsey üyeleri için daha sonra, İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi (İSKOM) ile İSKİ laboratuvarları tanıtım gezisi düzenlendi.Programın son bölümünde Mermutlu, belirlenen konsey üyelerinin her birinin İSKİ’nin fahri temsilcisi olduğunu, idarenin planlarında, uygulamalarında görüş ve önerilerinin dikkate alınacağının altını çizdi.