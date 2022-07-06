Samanyolu Haber /Gündem / İSKİ'den İstanbullulara Kurban Bayramı uyarısı /06 Temmuz 2022 19:42

İSKİ'den İstanbullulara Kurban Bayramı uyarısı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yönetiminden İstanbullulara bir uyarı mesajı iletildi.

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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm İslâm coğrafyasında olduğu gibi İstanbul'da da tatlı bir telaş devam ediyor.

Kurbanlıklar sevki ve satışının devam ettiği mega kentte kurban kesimi sırasında ve sonrasında ise olası olumsuzlukların önüne geçilmesi adına İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yönetiminden İstanbullulara bir uyarı mesajı iletildi.

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Kurban Atıkları Derelere Ve Yağmursuyu Hatlarına Dökülmesin!

İstanbul’da yağmursuyu hatlarındaki sular dere, baraj ve sahillere ulaşmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramlarında kesilen kurbanlara ait kanların yağmursuyu hatlarına ve derelere dökülmesi İstanbul Sahillerinde olumsuz görüntülere sebep olmuştur.

Yine derelere atılan gübre, saman gibi katı atıklar dereleri kirletmektedir.

Bu tür olumsuzlukların tekrar yaşanmaması adına, çevre ve insan sağlığı açısından kurban atık ve kanlarının yağmursuyu hatları ve derelere dökülmemesi önem arz etmektedir.

İstanbulluların bu konuda hassasiyet göstereceğini umuyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz.
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