İskoç bilim insanlarından çığır açacak buluş

Araştırmacılar, söz konusu formül ile depremlerin meydana geldiği Dünya'nın kabuğundaki fayların merkezinde bulunan bir kaya türünün gücünü değerlendirerek, meydana gelecek depremin şiddetini tahmin edebiliyor.







İskoç bilim insanları, dünya genelinde depremlerin tahmin edilme şeklini değiştirebilecek yeni bir matematiksel model üretti.





Heriot-Watt Üniversitesi ve İngiliz Jeoloji Araştırmaları (BGS) ortaklığında kurulan Lyell Center'dan jeologlar, laboratuvar deneylerine başvurmak yerine matematik biliminden yardım aldılar.





Bilim insanları, depremlerin meydana geldiği Dünya'nın kabuğundaki fayların merkezinde yatan ve “Fillosilis” adı verilen bir kaya türünün gücünü tahmin etmeyi amaçladı.





Fillosilikatlar fay hatlarında küçük plakalar veya tabakalar formunda bulunuyor. Birbirlerine baskı uygulayıp yer değiştirmeye çalıştıklarında ise deprem meydana geliyor. Depremin şiddetini belirleyen kritik faktörü fillosilikatların sürtünme gücü oluşturuyor.





Depremler fillosilikat kayadaki mikroskobik hareketlerle başlıyor. Ancak bu küçük hareketlerden büyük ve yıkıcı bir deprem meydana gelebiliyor.





Kayaların davranışı laboratuvarda incelenebilir. Fakat araştırmacılar, Dünya yüzeyinin derinliklerindeki koşullar karmaşık ve laboratuvar koşullarında tekrarlanmasının oldukça zor olduğunu belirtiyor.





İskoç araştırmacılar bu nedenle matematiksel modellemenin devreye girdiğini ve geliştirdikleri formülün Afillosilikatların sürtünme gücünü laboratuvarda elde edilemeyecek şekillerde tahmin etmelerini sağladıklarını açıkladı.