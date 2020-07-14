Samanyolu Haber /Dünya / İskoç bilim insanlarından çığır açacak buluş /14 Temmuz 2020 21:21

İskoç bilim insanlarından çığır açacak buluş

İskoç araştırmacılar depremleri önceden tahmin edebilen matematiksel bir model geliştirdiklerini duyurdu.

SHABER3.COM

Araştırmacılar, söz konusu formül ile depremlerin meydana geldiği Dünya'nın kabuğundaki fayların merkezinde bulunan bir kaya türünün gücünü değerlendirerek, meydana gelecek depremin şiddetini tahmin edebiliyor.

İskoç bilim insanları, dünya genelinde depremlerin tahmin edilme şeklini değiştirebilecek yeni bir matematiksel model üretti.

Heriot-Watt Üniversitesi ve İngiliz Jeoloji Araştırmaları (BGS) ortaklığında kurulan Lyell Center'dan jeologlar, laboratuvar deneylerine başvurmak yerine matematik biliminden yardım aldılar.

Bilim insanları, depremlerin meydana geldiği Dünya'nın kabuğundaki fayların merkezinde yatan ve “Fillosilis” adı verilen  bir kaya türünün gücünü tahmin etmeyi amaçladı.

Fillosilikatlar fay hatlarında küçük plakalar veya tabakalar formunda bulunuyor. Birbirlerine baskı uygulayıp yer değiştirmeye çalıştıklarında ise deprem meydana geliyor. Depremin şiddetini belirleyen kritik faktörü fillosilikatların sürtünme gücü oluşturuyor.

Depremler fillosilikat kayadaki mikroskobik  hareketlerle başlıyor. Ancak bu küçük hareketlerden büyük ve yıkıcı bir deprem meydana gelebiliyor.

Kayaların davranışı laboratuvarda incelenebilir. Fakat araştırmacılar, Dünya yüzeyinin derinliklerindeki koşullar karmaşık ve laboratuvar koşullarında tekrarlanmasının oldukça zor olduğunu belirtiyor.   

İskoç araştırmacılar bu nedenle matematiksel modellemenin devreye girdiğini ve geliştirdikleri formülün Afillosilikatların sürtünme gücünü laboratuvarda elde edilemeyecek şekillerde tahmin etmelerini sağladıklarını açıkladı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İskoç bilim insanlarından çığır açacak buluş Sonraki Haber >>

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!

Araba altından kaydı gitti!

Araba altından kaydı gitti!

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

Küçük uçak denize çakıldı

Küçük uçak denize çakıldı

ABD’nin San Diego şehrinde askeri gemide yangın

ABD’nin San Diego şehrinde askeri gemide yangın

Melek Çetinkaya ezber bozunca...

Melek Çetinkaya ezber bozunca...

Heybeliada'da yangın!

Heybeliada'da yangın!

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:19:35